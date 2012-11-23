Травяные чаи мешают забеременеть

Прием растительных лекарственных средств, в том числе, травяных чаев, может негативно повлиять на ход лечения бесплодия и процедуры ЭКО. Об этом рассказал Сергей Лебедев, член Европейского общества репродуктологов и эмбриологов.

Врач отметил, что некоторые растительные средства (например, морозник кавказский, мочегонный сбор) способны влиять на организм даже сильнее, чем лекарства. Эффект зависит от состояния здоровья конкретной пациентки.

Специалист рекомендует не заниматься самолечением с помощью лекарственных препаратов или трав. Женщинам, обратившимся за помощью к репродуктивной медицине, необходимо сообщить врачу, о том, какие средства они принимают.

meddaily.ru