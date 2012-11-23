Спаржа защищает от диабета

Спаржа – кулинарный способ профилактики сахарного диабета, заявили ученые из Университета Карачи в Пакистане. Регулярное потребление спаржи помогает контролировать уровень сахара в крови и повышает выработку инсулина, который помогает организму поглощать глюкозу.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за лабораторными грызунами в диабетическом состоянии. В течение 28 дней одна группа грызунов получала антидиабетический препарат, а вторая – экстракт спаржи. Сравнив результаты анализов крови грызунов, выяснилось, что высокие дозы экстракта спаржи значительно повлияли на производство инсулина в поджелудочной железе - органе, который высвобождает гормоны в кровь.

Это открытие особенно полезно для людей с диабетом 2 типа. Контроль состояния с помощью диеты и лекарств позволяет предотвратить осложнения этого заболевания.

likar.info