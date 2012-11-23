Отказ от завтрака провоцирует ожирение

Британские ученые обнаружили, что сильнее других склоны к набору лишнего веса люди, которые систематически пропускают завтрак.

В ходе исследования сотрудники Имперского колледжа в Лондоне доказали, что отказ от завтрака приводит к тому, что люди съедают на обед больше, чем нужно, а также испытывают тягу к сладостям и жирной пище. Такой вывод сделан в результате сканирования мозга 21 участников эксперимента, в тот момент, когда им показывали изображения различных продуктов. МРТ показало, что область орбитальной лобной коры (она отвечает за аппетит) была активнее, если человек пропускал завтрак.

В целом, эксперимент показал, что, пропустив завтрак, человек за обедом съедает на 250 калорий больше обычного, а самым привлекательным продуктом считает шоколад.

korzonews.info