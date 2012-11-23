Сколько нужно спать, чтобы не болеть ОРВИ

09:11, 23 ноября 2012
Зарубежные новости
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8-часовой сон - идеальный

Полноценный сон является профилактикой простудных заболеваний, доказали американские ученые.

Проведенный ими эксперимент показал, что сон, который длится менее 7 часов, повышает риск развития простуды в 3 раза, имеет значение и качество сна.

Ученые объясняют, что нарушение сна изменяет выработку организмом гистамина, цитокинов и других биологически активных веществ, которые играют роль в развитии простуды и ее симптомов.

8-часовой сон является идеальным для профилактики ОРВИ, показало исследование. А его эффективность должна быть не ниже 98%, то есть время, за которое человек засыпает, не должно превышать 10 минут.

korzonews.info

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