Чувство вины полезно - психологи

Американские ученые доказали, что люди, склонные к самобичеванию за совершенные проступки или несовершенные поступки, как правило, занимают активные позиции в коллективе и становятся отличными управленцами. Именно такие характеристики получали участники исследовательских опросников, взявшие на себя вину в в большинстве пунктов. В то же время чувство стыда, которое казалось бы, имеет много общего с чувством вины, отличается своей деструктивностью, пишет BBC.

Ребекка Шаумберг из Стэнфордской школы бизнеса решила понять, почему в коллективе всегда находятся люди, которые добровольно берут на себя организацию корпоративных рождественских вечеринок, собирают деньги на подарок коллеге и остаются на работе до позднего вечера пятницы. По мнению ученой, люди берут на себя ответственность, так как будут чувствовать себя виноватыми, если не сделают этого. "Это в своем роде ожидание чувства вины, которое подталкивает человека к действию", - пояснила исследовательинца.

С тех пор Шаумберг стала интересовать природа чувства вины и полезные свойства этого качества, которое раньше определялось не иначе как отрицательное и влекущее за собой стресс. Ученая вместе со своей командой разработала опросник, представляющий описание разнообразных скользких ситуаций, в которых человеку-участнику удалось выйти безнаказанно, но с вредом для других.

Например, "вы пролили вино на белый ковер, и прикрыли его стулом", "вам дали слишком много сдачи, после того, как вы расплатились деньгами компании, и вы взяли лишнее себе", "вы соврали, и вас не раскусили". Вопрос был в том, будет ли чувствовать отвечающий угрызения совести в случае проступка, наказания за которое удалось избежать.

Чаще всего галочку в графе "буду ощущать чувство вины" ставили участники, которые занимали менеджерские позиции. Шаумберг связывает чувство вины с чувством ответственности за других.

Единственный вопрос, на который ученая не смогла найти ответ - перед кем люди чувствуют себя виноватыми. "Когда видишь банковского работника на Уолл-Стрит, кажется, он должен чувствовать вину перед обществом, а на самом деле его мучает совесть за проступки перед его организацией и коллегами", - удивляется исследователь.

Другая женщина-ученый - психолог из Университета Карнеги-Меллон Тайя Коэн - в своем исследовании провела параллель между чувством вины и этикой. Из ее работы, также базирующейся на опросах, следует, что люди, "предрасположенные" к чувству вины совершают меньше безнравственных поступков, чем те, кто воспринимает свои промахи с легкостью.

И казалось бы, самым парадоксальным тезисом доклада Коэн стал факт того, что люди, склонные к чувству вины, порой ощущают ее даже реже, чем люди, которым это не свойственно. Дело в том, что ожидание чувства вины уберегает их от поступков, из-за которых потом придется раскаиваться.

Помимо прочего, Коэн убедительно просит не путать с объектом ее исследования чувство стыда, которым как раз злоупотреблять не следует. В то время как чувство вины - это реакция на свое недостойное поведение, стыд - более глобальное чувство, направленное на недовольство собой в целом и неизменно понижающее самооценку.

"В отличие от чувства вины, которое заставляет человека анализировать свои действия и заранее предотвращать ошибки, стыд усугубляет ситуацию. Стыдливый человек попытается лишь скрыть дурные стороны, а не исправить их", - уверена Коэн.

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