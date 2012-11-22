Вирусологи заговорили о новом коронавирусе

По окончании ежегодного паломничества мусульман в Мекку и Медину выяснилось, что в регионе появился новый коронавирус, представитель того же семейства, что и возбудитель атипичной пневмонии, пишет Tagesspiegel. По данным издания, пока что тяжело заболели три человека. В Джедде (Саудовская Аравия) 60-летний мужчина в июне умер от воспаления легких и отказа почек, пациент из Катара проходит лечение в Лондоне, еще один уже восстановился после воспаления легких.

"Либо эти случаи - всего лишь верхушка айсберга и говорят об эпидемии, незаметно переходящей от человека к человеку. Либо все трое независимо друг от друга заразились через животных", - пишет автор. По данным вирусолога Кристиана Дростена, возможны оба сценария, поскольку мало данных.

"Вместе с новым вирусом известно всего шесть коронавирусов, воздействию которых подвержен человек. Один из них вызывает атипичную пневмонию, остальные - только легкий насморк", - сообщает автор. По словам Дростена, степень опасности нового вируса трудно оценить, поскольку в больницы попадают только тяжелобольные, а проверку на наличие нового вируса проходят единицы. Поэтому, по его словам, стоит регистрировать новые случаи заболевания и проверить прошлые случаи, поскольку в апреле 2012 года в Иордании случился всплеск тяжелых заболеваний дыхательных путей.

Инопресса