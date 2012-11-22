От шоколада действительно умнеют

Доктор Франц Мессерли, ведущий автор исследования, опубликованного в New England Journal of Medicine, признается, что оно выдержано в полушутливом ключе, однако результаты, тем не менее, показывают на удивление убедительное соотношение между количеством шоколада, потребляемого в каждой стране, и количеством нобелевских лауреатов, происходящих из этой страны.

Об этом сообщает Daily Mail. Лидирует Швейцария, затем следуют Швеция и Дания.

"Считается, что потребление шоколада может улучшить наши мыслительные способности, поскольку шоколад содержит большое количество антиоксидантов-флавоноидов, также содержащихся в какао, зеленом чае, красном вине и некоторых фруктах", - напоминает издание. "Исследования показали, что флавоноиды могут улучшать мыслительные способности и снизить риск старческого слабоумия, поскольку они усиливают приток крови к мозгу".

Некоторые другие исследования, продолжает издание, выдвинули предположение, что темный шоколад может пойти на пользу мозгу и сердцу и даже помочь сбросить лишние килограммы.

Несмотря на шутливый тон исследования, доктор Мессерли добавил, что на самом деле считает, что шоколад положительно влияет на здоровье, однако рекомендовал отказаться от более сладких его разновидностей и выбирать темный.

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