Занятия музыкой провоцируют у школьников депрессию

Подростки с креативным складом ума чаще остальных страдают от депрессий, показало изыскание Бостонского колледжа. Как пишет The Daily Mail, ученые впервые связали занятия музыкой, рисованием и в театральном кружке с симптомами психических расстройств у молодых людей.

В ходе изыскания ученые посмотрели на внеклассную деятельность учеников в 2002, 2004, 2006, 2008 и 2010 годах. На вопросы, специалистов, посвященные посещению кружков, отвечали более 2000 человек. Для определения степени депрессии подростки также рассказали о своем эмоциональном состоянии и тревожных симптомах вроде снижения аппетита, потери концентрации, нехватки сил, бессонницы.

Оказалось, девочки чаще рисовали после школы. Они же демонстрировали больше признаков депрессии. Однако в целом занятия рисованием значительно повышали вероятность депрессии. По словам Лоры Янг, руководителя исследования, дети, занимающиеся только спортом, напротив, реже страдали от симптомов депрессии. Но спорт не помогал креативным подросткам. Значит, причиной депрессии была не нехватка физической активности.

Сделать окончательный вывод о причинах депрессии ученым так и не удалось. Возможно, креативные подростки воспринимают больше информации от окружения. Это провоцирует перегрузку и депрессию. С другой стороны, данное качество может помочь человеку стать художником. Нередки среди талантливых подростков и интроверты.

Меддэйли