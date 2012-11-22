Губка для мытья посуды признана смертельно опасной

Губки для мытья посуды - одни из самых грязных вещей в доме. Как показал анализ, губки грязнее в 200000 раз по сравнению с сидением унитаза, пишет The Daily Mail. Эксперты из Совета по вопросам гигиены рекомендуют стирать все салфетки, полотенца и губки при температуре выше 60 градусов для дезинфекции. Некоторые специалисты предлагают обрабатывать губки в микроволновке.

Альтернатива - антибактериальные салфетки и соответствующие средства для очистки рабочих поверхностей. Но остаются руки - основной путь передачи опасных микробов во время приготовления пищи. Поэтому следует следить за своими движениями и по необходимости мыть руки с мылом.

На каждый квадратный дюйм (2,5 сантиметра) кухонной губки приходится примерно 10 миллионов бактерий. А на тряпке - миллион бактерий. По словам доктора Чарльза Гербы, профессора микробиологии Университета Аризоны, туалет - одно из самых чистых мест, как бы странно это не звучало.

Нередко в доме можно найти кампилобактерии. Они провоцируют паралич и активно размножаются в кухонных губках. Патоген вызывает синдром Гийена-Барре, влияющий на способность к передвижению человека.

Анализ 180 домов Австралии, Канады, Германии, Индии, Малайзии, Саудовской Аравии, Южной Африки, США и Британии выявил: в 70% случаев уплотнитель в ванной комнате представлял опасность. Внутренняя часть холодильника стояла на втором месте - более чем 40% домов не прошли тесты на бактерии и грибок.

Кухонные полотенца не удовлетворили проверку в 36% случаев. Самое чистое место - детский складной стул (провалили тесты лишь 6%). А, по данным Совета по вопросам гигиены, 21% якобы чистых салфеток сильно заражены патогенами, многие из которых передаются с каловыми массами.

Кстати, самые грязные холодильники в Саудовской Аравии (95% холодильников вызывали вопросы в отношении E.coli). А в Южной Африке наибольший уровень бактериального заражения отмечался в уплотнителе ванной (две трети содержали опасные уровни E.coli и 40% - грибка).

Меддэйли