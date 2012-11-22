Почему кружится голова?

Невролог Максим Бурик говорит, частое головокружение - симптом многих болезней, в том числе и опухоли мозга. В первую очередь голова кружится из-за нервных нарушений.

"Люди часто теряют равновесие из-за стрессов. Сначала в голове кружится редко - раз в месяц. Затем приступы учащаются, возникают при ходьбе, сидении. "

Прежде всего советует обследоваться у невролога.

"Обратилась как-то ко мне женщина 40 лет, жаловалась на частые головокружения. Возникало ощущение неустойчивости движений, часто теряла сознание. Иногда тошнило, звенело в ушах. Посоветовал сходить к ЛОРу, так как такие симптомы обычно возникают у людей с болезнью Меньера - болезнь внутреннего уха. "

У ЛОРа диагноз подтвердился. При болезни Меньера во внутреннем ухе собирается много жидкости. Она давит на клетки, регулирующие равновесие и ориентацию тела в пространстве.

"Чаще всего болезнь возникает от проблем с сосудами, когда в них собралось много холестерина. Также - после травм мозга, инфекций уха. Быстро ухудшается слух, может наступить полная глухота. Иногда голова кружится так сильно, что люди боятся выйти из дома. "

Болезнь лечат препаратами, которые снимают отеки в ухе. Полностью вылечить они не могут, лишь снимают проявления болезни. Также пьют мочегонное, чтобы уменьшить жидкость в ухе.

"Бывают случаи, когда болезнь проходит сама по себе, больше не проявляется. Во время лечения нельзя есть соль, иначе в ухе будет собираться много жидкости. "

Низкий гемоглобин также приводит к головокружению в голове. Гемоглобин определяют обычным анализом крови.

"Голова кружится и из-за нарушения кровообращения в мозге. Чтобы его определить, делают УЗИ. Чувствительным датчиком водят по сосудам на голове и шее, изображение передается на экран. "

Сосуды надо проверять раз в год, ведь если уже кружится голова, сосуды головного мозга могут страдать от аневризмы. При этой болезни стенок сосудов становятся тонкими. В одном или нескольких местах собирается кровь, тогда сосуды увеличиваются, выпирают. Могут сдавливать нервы. Чаще всего такое бывает у людей 30-60 лет.

gazeta.ua