В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло накануне у побережья Чили в 135 километрах к юго-западу от столицы страны Сантьяго.

Об этом сообщает сайт Геологической службы США, передает РИА «Новости».

Подземный толчок был зафиксирован вчера в 18.36 по местному времени. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 54 километрах от города Сан-Антонио. Его очаг залегал на глубине 15,6 километра.

Сведений о жертвах, разрушениях или угрозе цунами не поступало.

За два часа до этого у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,1, в тот раз - в 160 километрах к юго-западу от Сантьяго. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 62 километрах от города Сан-Антонио. Его очаг залегал на глубине 9,7 километра. Сведений о жертвах или разрушениях не поступало.

Чили характеризуется высокой сейсмической активностью. В конце февраля 2010 года в этой южноамериканской стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек. Через Чили проходит Тихоокеанский "огненный пояс" - полоса вулканов и тектонических разломов длиной в 40 тысяч километров. Именно в "огненном кольце" находится подавляющее большинство известных вулканов планеты. Там же происходят 90% всех землетрясений на Земле.