В Узбекистане перевернулся автобус, погибли более 10 человек
10:13, 22 ноября 2012Зарубежные новости
0
На скользкой дороге...
Рейсовый автобус перевернулся в Сырдарьинской области Узбекистана, погибли более 10 человек.
Как сообщает РИА «Новости», по мнению представителя МВД Узбекистана, авария могла произойти в результате наступившего похолодания.
«После продолжительной теплой погоды к вечеру наблюдаются заморозки, и, возможно, водитель не справился с управлением на скользкой дороге», - сказал он.
Руководство министерства выехало на место происшествия для выяснения причин и обстоятельств аварии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter