Не путайте голод с желанием чем-то себя порадовать
Перестаньте объедаться, не отказывая себе в удовольствии. Умеренность в еде – альтернатива диетам...
Перестать объедаться, не отказывая себе в удовольствии; не путать голод с желанием чем-то порадовать себя... Этому можно научиться всего за десять дней благодаря методике, которой доктора вообще-то рекомендует следовать всю жизнь.
Почему же так часто мы встаем из-за стола (особенно праздничного!) с переполненным желудком и чувством глубокого недовольства собой?
«В жизни не буду больше так объедаться!» – искренне обещаем мы себе утром 1 января и... очень редко держим слово. А жаль. Потому что умеренность в еде – единственная разумная альтернатива вредным для здоровья «голодным» диетам и не менее опасному гастрономическому легкомыслию, а говоря проще – обжорству.
Быть умеренным в еде невозможно, не восстановив нормальный контакт с ощущениями собственного тела, не понимая их.
Это значит, что мы должны отличать физиологический голод от психологического. Первый отражает биологическую потребность организма в энергии и питательных веществах.
Второй – желание с помощью пищи справиться с собственными эмоциями – неважно какими, отрицательными или положительными. Удовлетворяя физиологический голод, мы ждем насыщения, психологический – успокоения.
Пока мы не прочувствуем разницу между этими двумя типами ощущений, мы не сможем питаться правильно – без излишеств и непосильных ограничений. А поняв, что испытываемый нами голод действительно чисто физиологический, нужно лишь определить порог насыщения и найти то состояние равновесия, в котором и потребности организма будут удовлетворены, и сами мы получим положительные эмоции от трапезы.
На первый взгляд все это очень просто. Но будем честны: на практике ежедневное соблюдение этих разумных принципов потребует от нас некоторых усилий и терпения. Десятидневная программа, основанная на 10 ключевых правилах, позволит постепенно изменить наши отношения с пищей. Пока эти новые отношения не станут для нас привычными, правила придется соблюдать неукоснительно.
В чем оригинальность метода? В кои-то веки мы и только мы одни будем судить о том, насколько комфортны, а следовательно, и полезны наши отношения с пищей.
Оцените свой аппетит
Приступая, а затем и в процессе еды оцените свой аппетит по следующей шкале:
•1 - Я слона могу съесть!
•3 - Я просто хочу есть.
•5 - Я вполне могу остановиться сейчас.
•7 - Голод прошел, но в животе еще есть местечко…
•10 - Я сейчас лопну
•Если ваша оценка 3: вы почти сыты.
•От 4 до 5: постарайтесь больше ничего не подкладывать в тарелку, пусть этот кусочек будет последним; сознательно насладитесь его вкусом.
•6 и выше: вы переели, но не нужно мучиться угрызениями совести. Просто потребуется время, чтобы вновь запустить естественный механизм голода.
Не всегда просто понять, голодны мы или просто испытываем желание «съесть что-нибудь»: еда добавляет в нашу жизнь немного комфорта, и желание это вполне естественно.
Наша цель не в том, чтобы идеально отладить некий внутренний механизм, но чтобы стать более сознательной, а оттого и более свободной в своем выборе личностью.