Пе­ре­стать объ­едать­ся, не от­ка­зы­вая се­бе в удо­вольст­вии; не пу­тать го­лод с же­ла­ни­ем чем-то по­ра­до­вать се­бя... Это­му мож­но на­учить­ся все­го за де­сять дней бла­го­да­ря ме­то­ди­ке, ко­то­рой док­тора во­об­ще-то ре­ко­мен­ду­ет сле­до­вать всю жизнь.

По­че­му же так час­то мы вста­ем из-за сто­ла (осо­бен­но празд­нич­но­го!) с пе­ре­пол­нен­ным же­луд­ком и чувст­вом глу­бо­ко­го не­до­вольст­ва со­бой?

«В жиз­ни не бу­ду боль­ше так объ­едать­ся!» – ис­крен­не обе­ща­ем мы се­бе ут­ром 1 ян­ва­ря и... очень ред­ко дер­жим сло­во. А жаль. По­то­му что уме­рен­ность в еде – единст­вен­ная ра­зум­ная аль­тер­на­ти­ва вред­ным для здо­ровья «го­лод­ным» ди­е­там и не ме­нее опас­но­му гаст­ро­но­ми­чес­ко­му лег­ко­мыс­лию, а го­во­ря про­ще – об­жор­ст­ву.

Быть уме­рен­ным в еде не­воз­мож­но, не вос­ста­но­вив нор­маль­ный кон­такт с ощу­ще­ни­я­ми собст­вен­но­го те­ла, не по­ни­мая их.

Это зна­чит, что мы долж­ны от­ли­чать фи­зио­ло­ги­чес­кий го­лод от пси­хо­ло­ги­чес­ко­го. Пер­вый от­ра­жа­ет био­ло­ги­чес­кую по­треб­ность ор­га­низ­ма в энер­гии и пи­та­тель­ных ве­щест­вах.

Вто­рой – же­ла­ние с по­мощью пи­щи спра­вить­ся с собст­вен­ны­ми эмо­ци­я­ми – не­важ­но ка­ки­ми, от­ри­ца­тель­ны­ми или по­ло­жи­тель­ны­ми. Удов­летво­ряя фи­зио­ло­ги­чес­кий го­лод, мы ждем на­сы­ще­ния, пси­хо­ло­ги­чес­кий – успо­ко­е­ния.

По­ка мы не про­чувст­ву­ем раз­ни­цу меж­ду эти­ми дву­мя ти­па­ми ощу­ще­ний, мы не смо­жем пи­тать­ся пра­виль­но – без из­ли­шеств и не­по­силь­ных огра­ни­че­ний. А по­няв, что ис­пы­ты­ва­е­мый на­ми го­лод дейст­ви­тель­но чис­то фи­зио­ло­ги­чес­кий, нуж­но лишь опре­де­лить по­рог на­сы­ще­ния и най­ти то со­сто­я­ние рав­но­ве­сия, в ко­то­ром и по­треб­нос­ти ор­га­низ­ма бу­дут удов­летво­ре­ны, и са­ми мы по­лу­чим по­ло­жи­тель­ные эмо­ции от тра­пе­зы.

На пер­вый взгляд все это очень прос­то. Но бу­дем чест­ны: на прак­ти­ке еже­днев­ное со­блю­де­ние этих ра­зум­ных прин­ци­пов по­тре­бу­ет от нас не­ко­то­рых уси­лий и тер­пе­ния. Де­ся­тид­нев­ная про­грам­ма, ос­но­ван­ная на 10 клю­че­вых пра­ви­лах, по­зво­лит по­сте­пен­но из­ме­нить на­ши от­но­ше­ния с пи­щей. По­ка эти но­вые от­но­ше­ния не ста­нут для нас при­выч­ны­ми, пра­ви­ла при­дет­ся со­блю­дать не­укосни­тель­но.

В чем ори­ги­наль­ность ме­то­да? В кои-то ве­ки мы и толь­ко мы од­ни бу­дем су­дить о том, на­сколь­ко ком­форт­ны, а сле­до­ва­тель­но, и по­лез­ны на­ши от­но­ше­ния с пи­щей.

Оце­ни­те свой ап­пе­тит

При­сту­пая, а за­тем и в про­цес­се еды оце­ни­те свой ап­пе­тит по сле­ду­ю­щей шка­ле:

•1 - Я сло­на мо­гу съесть!

•3 - Я прос­то хо­чу есть.

•5 - Я впол­не мо­гу оста­но­вить­ся сей­час.

•7 - Го­лод про­шел, но в жи­во­те еще есть мес­теч­ко…

•10 - Я сей­час лоп­ну

•Если ва­ша оцен­ка 3: вы поч­ти сы­ты.

•От 4 до 5: по­ста­рай­тесь боль­ше ни­че­го не под­кла­ды­вать в та­рел­ку, пусть этот ку­со­чек бу­дет по­след­ним; со­зна­тель­но на­сла­ди­тесь его вку­сом.

•6 и вы­ше: вы пе­ре­ели, но не нуж­но му­чить­ся угры­зе­ни­я­ми со­вес­ти. Прос­то по­тре­бу­ет­ся вре­мя, что­бы вновь за­пус­тить ес­тест­вен­ный ме­ха­низм го­ло­да.

Не всег­да прос­то по­нять, го­лод­ны мы или прос­то ис­пы­ты­ва­ем же­ла­ние «съесть что-ни­будь»: еда до­бав­ля­ет в на­шу жизнь не­мно­го ком­фор­та, и же­ла­ние это впол­не ес­тест­вен­но.

На­ша цель не в том, что­бы иде­аль­но от­ла­дить не­кий внут­рен­ний ме­ха­низм, но что­бы стать бо­лее со­зна­тель­ной, а от­то­го и бо­лее сво­бод­ной в сво­ем вы­бо­ре лич­ностью.

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