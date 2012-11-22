Украинка обвинила премьера Косово в содержании гарема

Украинка обвинила премьер-министра Косово Хашима Тачи во владении гаремом и рабами, пишет ZN,UA.

Женщина утверждает, что ей удалось сбежать из этого гарема. Она пожелала остаться неназванной и в интервью балканским газетам фигурирует как Н.М. Информацию о ней распространило Македонское информационное агентство MINA.

По словам украинки, в гареме 52 рабыни обслуживают не только самого премьера, но и других политиков и бизнесменов.Гарем расположен в подвале большого дома на перекрестке улиц Shaip Spahija и Bedri Shala.

«Никто из девушек не был из Косово, были несколько из Балканских стран, около 10 из России, одна из Камеруна и две женщины из Китая», — сообщила она.

Женщина отметила, что в здании есть несколько VIP-помещений, где Х.Тачи и его друзья устраивали оргии.

«Большинство людей, которые приезжали сюда – старшего возраста, очень мало молодых. Многие из них — международные дипломаты, в том числе офицеры из миссий EULEX и KFOR», — утверждает она.

«Девушкам не разрешается говорить „нет“. Одну из девушек звали Долорес из Колумбии, она высказалась против условий во время нашего обеда в кафетерии. Ее застрелил телохранитель Тачи», — заявила женщина.

Она также отметила, что сама была с Х.Тачи лишь раз, когда он пришел в гарем «под кайфом».

По словам украинки, сбежать из гарема практически невозможно, но ей помог один из охранников-чеченцев.

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