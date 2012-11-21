Израильские войска продолжают бомбить сектор Газа

Израильские войска сегодня атаковали более сотни целей в секторе Газа, разрушив очередной комплекс правительственных учреждений, крупное полицейское управление и один из главных мостов прибрежного анклава, передает РИА «Новости».

Общее число палестинских жертв недельной военной кампании увеличилось до 140 человек, среди которых трое местных журналистов.

Обмен ударами, в которых с израильской стороны погибли пятеро, продолжился после того, как накануне вечером не состоялось анонсированное палестинцами перемирие, и в поисках мира в регион прибыли Госсекретарь США Хиллари Клинтон и Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, предостерегший Израиль от наземного вторжения.

Палестинские боевики за минувшие сутки подвергли Израиль одному из самых массированных ракетных обстрелов с начала кампании, выпустив 198 ракет, которые унесли жизни двух человек - военнослужащего и сотрудника частной компании, выполнявшей подряды министерства обороны. На прошлой неделе в палестинских обстрелах погибли трое жителей южного города Кирьят-Малахи, в чей дом попала ракета.

Одна из ракет во вторник попала в жилой дом в крупном центральном городе Ришон ле-Ционе, легко ранив четырех человек. За пределы юга Израиля вылетела и ракета, которая была выпущена по Иерусалиму, но упала, не причинив ущерба, на палестинских территориях Западного берега реки Иордан.

Как сообщал УНИАН, израильские военные 14 ноября начали против боевиков в Газе операцию, получившую ветхозаветное название "Облачный столп". В рамках операции власти Израиля объявили мобилизацию 16 тысяч резервистов.

В последний раз Израиль вводил войска в анклав четыре года назад в ходе операции "Литой свинец", жертвами которой стали более тысячи палестинцев.