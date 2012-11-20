Секреты длинных и здоровых ресниц

Взгляд можно сделать более драматичным и красивым, подчеркнув ресницы. Это достаточно просто осуществить, даже если от природы у вас не слишком длинные и гусые ресницы. Следуйте инструкциям визажистов и косметологов из США!

«Для ежедневного использования лучше подходит неводостойкая тушь, водостойкая может повредить ваши ресницы, поскольку ее труднее смывать», – говорит визажист Николь Шерзинге (Nicole Scherzinge), среди клиентов которых много голливудских звезд, а также Ким Кардашьян.

Если вы хотите носить натуральные, а не накладные ресницы, знайте: частое использование туши препятствует росту ресниц. Это также может сделать их сухими и ломкими, и сломать, говорит Паради Мирмирани (ParadisMirmirani), доктор медицинских наук, дерматолог–трихолог.

Использование кондиционера для ресниц ночью поможет защитить ваши ресницы. Особенно рекомендован кондиционер для любительниц накладных ресниц.

Тушь не должна содержать металлические компоненты, глиттеры и т.п. Они могут раздражать сухие глаза, роговицу, слизистую оболочку, которая покрывает переднюю часть глаза.

Тушь для ресниц нужно менять каждые три месяца: в тубусе активно размножаются бактерии, которые могут спровоцировать инфекцию глаз.

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