Польша: возле Сейма хотели взорвать 4 тонны взрывчатки

Задержанный в Польше по подозрению в подготовке террористического акта собирался взорвать возле Сейма во время пребывания там Президента Бронислава Коморовского и премьер-министра Дональда Туска 4 тона взрывчатки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Польше, об этом сегодня на пресс-конференции в Варшаве сообщили сотрудники прокуратуры и Агентства внутренней безопасности (ABW, аналог СБУ), которые 9 ноября этого года задержали мужчину.

Они отметили, что задержанный, который работает в сельскохозяйственном университете в Кракове, сознался в подготовке теракта, заявив, что на этот поступок его вдохновил другой человек.

Следователи сообщили, что мужчина пытался организовать группу, которая бы помогла ему реализовать поставленную цель, и в сентябре этого года в рамках подготовки к теракту взорвал 250 килограммов взрывчатки в одном из районов в Польше.

"Он руководствовался националистическими, ксенофобскими, антигосударственными и антисемитскими мотивами. Он, в частности, считал, что экономическая и политическая ситуация в нашей стране идет в плохом направлении из-за того, что все правительственные должности принадлежат, по его выражению, "чужакам", а не настоящим полякам", - сказал сотрудник прокуратуры Мариуш Красонь.

Кроме этого мужчины, полиция задержала еще двух человек, которые были задействованы по делу, и в ходе обысков обнаружила значительное количество взрывчатых материалов, в частности, гексоген и тротил, а также, среди прочего, детонаторы, специальное оборудование для производства бомб.

Следователи назвали угрозу теракта "реальной". В то же время они отметили, что "главный организатор" задержан, и потому возможность совершения теракта исключена.

Мужчине выдвинуто обвинение по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание до 5 лет лишения свободы.

В полиции сообщили, что задержанный попал в поле их зрения в конце прошлого года, а решение о задержании было принято потому, что он начал реализацию своего плана.