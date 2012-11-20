Сегодня отмечается Всемирный день ребенка.

20 ноября 1989 года резолюцией 44/25 Генеральной ассамблеи ООН была принята Конвенция о правах ребенка. Именно поэтому ежегодно 20 ноября мировое сообщество отмечает Всемирный день ребенка.

Эта конвенция является основным международным документом по защите прав детей. 193 страны, кроме США и Сомали, ратифицировали конвенцию ООН о правах ребенка.

Как сообщили УНИАН в представительстве ЮНИСЕФ, «в мире – более 2 миллиардов детей, 8 миллионов из которых – это маленькие украинцы. Каждый из них рождается с правами. Каждый ребенок имеет право на образование, право на здоровье и надлежащую медицинскую помощь, право на имя и гражданство. Каждый ребенок имеет право расти в заботливой семейной среде и быть защищенным от жестокого обращения и насилия».

Украина приняла на себя ряд обязательств по улучшению благосостояния детей, в частности, подписав Конвенцию ООН о правах ребенка. 27 февраля 1991 года Верховная Рада Украины ратифицировала эту Конвенцию постановлением № 789XII (78912), которая вступила в силу для Украины 27 сентября 1991 года. Кроме того, в 2003-м и 2005 годах Верховная Рада Украины ратифицировала два факультативных протокола к Конвенции о правах ребенка относительно торговли детьми, детской проституции, детской порнографии и относительно участия детей в вооруженных конфликтах.

Как подчеркнули в представительстве ЮНИСЕФ, «Украина достигла стабильного прогресса по защите прав детей в таких сферах, как снижение детской смертности, увеличение количества детей, которые воспитываются в приемных семьях, а не в интернатных учреждениях, снижение количества отказов от новорожденных, и во многом другом. Тем не менее, есть еще нерешенные вопросы, угрожающие защите прав детей и особенно социально уязвимых детей. Все еще слишком много детей воспитывается в государственных учреждениях или даже живут на улицах без заботы родителей. Дети подвергаются риску заражения опасными заболеваниями в связи с низким охватом иммунизацией. Широко распространенное недостаточное потребление йода осложняет умственное развитие детей. Дети все еще страдают от насилия и жестокого обращения, в том числе от сексуальной эксплуатации, которая является одной из наихудших форм насилия в отношении детей».

ЮНИСЕФ недавно подписал пятилетнюю программу сотрудничества с правительством Украины на период 2012-2016 гг., предоставив Правительству Украины всю необходимую техническую помощь в решении важных проблем по реализации Конвенции ООН о правах ребенка.

“Только совместные усилия правительства, общественных и международных организаций, бизнес-сектора, лидеров общественного мнения и каждого гражданина смогут обеспечить права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка", - отметила глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Юкие Мокуо и добавила: “Я верю, что Украина может стать мировым лидером в защите прав детей!”.

Текст Конвенции ООН о правах ребенка: unicef.org

Мультфильмы ЮНИСЕФ о правах ребенка: unicef.org

О ЮНИСЕФ: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) является мировым лидером по защите прав и интересов детей. Фонд работает в более чем 190 странах мира для защиты и поддержки детей, начиная с раннего возраста и до юности. Программы Фонда финансируются из добровольных взносов физических лиц, компаний, учреждений и правительств.

В этом году ЮНИСЕФ в Украине отмечает пятнадцатилетие своей деятельности. Представительство ЮНИСЕФ в Украине было открыто в 1997 году после подписания Украиной Основного соглашения о сотрудничестве между Правительством Украины и ЮНИСЕФ.