Как не отравиться в ресторане?

Если вы хотите, чтобы посещение ресторана оставило только приятные впечатления, следует знать некоторые хранимые в тайне от клиента стороны деятельности этих заведений. Без обладания этими секретами вы вряд ли нанесете серьезный вред своему здоровью визитом в ресторан, но расстройство желудка получить можно.

"Маленькие грязные секреты" ресторанного обслуживания раскрыла бывшая американская официантка Дебра Гинзберг, проработавшая в течение 20 лет в этом бизнесе – от простых закусочных до эксклюзивного ресторана в пятизвездочном отеле. За все это время официантка, написавшая книгу о своей работе, стала свидетельницей многочисленных "ужасов" – от подачи посетителям поднятых с пола продуктов питания до интимных сношений официантов в укромных уголках кухни во время смены.

NEWSru.com приводит десять наиболее шокирующих откровений Дебры Гинзберг.

1. Многострадальная корзинка с хлебом. Официантка назвала почти общепризнанным фактом, что практически в каждом ресторане хлеб и масло кочуют от столика к столику. Если эти продукты остаются после трапезы, они сначала возвращаются на кухню, а затем эту же корзинку с хлебом подают новым клиентам. Брезгливым людям Дебра советует обратить на это внимание.

2. Мытье рук. Дебра Гинзберг подтверждает самые худшие подозрения клиентов ресторанов о том, что сотрудники действительно не всегда моют руки при приготовлении и подаче еды. "Это печальный факт", – констатировала она.

По ее словам, довольно часто повара или официанты не моют руки даже после посещения уборной.

3. Заказывайте мартини без оливки. Официантка призывает подумать дважды прежде, чем заказать мартини с традиционной оливкой и съесть ее после употребления напитка. Чаще всего эти плоды несвежие и могут перекладываться из бокала в бокал.

4. О зажаренном стейке. Если, придя в ресторан, вы решите полакомиться хорошо зажаренным стейком из красного мяса, не ожидайте, что вам принесут превосходную еду. Повара часто используют для этих целей куски низкого качества, а лучшие идут для других видов жарки.

5. Забудьте про пасту с морепродуктами. Не стоит заказывать в ресторане макаронные изделия с дарами моря, советует официантка. Лучше выбрать что-нибудь другое, так как, по ее словам, свежей пасты с морепродуктами просто не бывает.

6. Не злите шеф-повара. Естественно, обслуживающий персонал ресторана не любит, когда клиент по какой-либо причине отказывается от предложенного заказа и требует переделать его. Однако подобные претензии могут разъярить шеф-повара. А шеф-повар в гневе страшен – если довести его придирками, последствия могут быть непредсказуемыми.

7. Лучше пропустите кофе после позднего ужина. Официантка не советует заказывать кофе без кофеина после позднего ужина. Так как, скорее всего, никто не будет заморачиваться приготовлением для вас такого кофе и принесут обычный. Если для вас важна эта опция, лучше не надо и пробовать получить желаемое.

8. О несъеденном. Дебра Гинзберг советует тем, кто хочет забрать с собой домой надоеденные остатки трапезы, просить принести коробку в обеденный зал и упаковать еду при вас, либо сделать это самостоятельно. Потому что на кухне вам могут положить в коробку упавшие на пол остатки еды или недоеденное кем-то другим.

9. Не ходите в рестораны по большим праздникам. Не стоит посещать рестораны по праздникам, в которые многие выбираются провести там вечер. Из-за большого наплыва клиентов неизбежны неприятные накладки как с качеством пищи, так и с обслуживанием. Лучшее время для того, чтобы пойти в ресторан и получить прекрасную еду, – середина недели, утверждает автор книги.

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