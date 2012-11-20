В Индии 18 чел. погибли во время давки на религиозном празднике

По меньшей мере 18 человек, в том числе 8 детей, погибли, еще несколько десятков получили травмы в Индии во время давки на религиозном празднике.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационное агентство IANS, трагедия произошла в городе Патна на севере страны в ходе традиционного индуистского праздника Чхатх, важной частью которого является омовение в реке Ганг.

По предварительной информации, причиной инцидента могло стать плохое состояние недавно построенного бамбукового моста, по которому проходили празднующие. Когда мост закачался, в толпе из нескольких тысяч паломников возникла паника, что и вызвало давку.