Известны новые свойства шиповника

Специалисты из Университета Лунд (Lund University) в Швеции доказали, что ежедневное употребление шиповника помогает снизить риск болезней сердца, в том числе сердечного приступа, даже у полных людей.

Был проведен эксперимент с участием полных людей. Ученые предложили им ежедневно в течение 6 недель выпивать напиток, приготовленный на основе шиповника (в нем содержалось 40 граммов истолченного шиповника). Все это время ученые измеряли у испытуемых кровяное давление, вес, чувствительности к инсулину.

В итоге был сделан вывод, что через 1,5 месяца употребления шиповника все «плохие» показатели снизились. Например, давление упало на 3,4%, уровень холестерина – на 5-6%.В результате риск развития болезней сердца снизился на 17% – и это у полных людей, пишет The Daily Mail. Среди людей с нормальным весом польза этого продукта будет еще ощутимей.

Шиповник является альтернативой статинов – препаратов, применяемых для снижения холестерина. Однако они подходят не всем, а вот шиповник практически не имеет противопоказаний. К тому же шиповник предотвращает и развитие диабета.

Плоды шиповника богаты витаминами С, P, В1, В, К, семена – витамином Е. В народной медицине шиповник употребляют для лечения скарлатины, тифа, воспаления почек, болезней кишечника, печени, желудка. Он повышает гемоглобин и укрепляет иммунитет.

korzonews.info