Какие витамины нужны для здоровых и красивых волос

Если твои волосам не хватает витаминов, это сразу же становится заметно: волосы тускнеют, начинают выпадать, кончики секутся, замедляется рост. Для того чтобы избежать этого и вылечить волосы, необходимо принимать витамины группы В, С , Е и другие.

Витамины группы В содержиатся в молоке и молочных продуктах, яйцах, мясе, моркови, шпинате, листовом салате, зеленом и репчатом луке, грибах, дыне, абрикосе, авокадо, бобовых.

Витамин Е отвечает в организме за транспортировку кислорода. Его недостаток тут же сказывается на волосах: приток крови к коже головы замедляется, питание луковиц становится неполноценными, рост волос останавливается, начинается их интенсивное выпадение.

Содержится в бобах, яйцах, печени, брюссельской капусте, растительном масле, плодах шиповника, злаках, плодах рябины, облепихи, шиповника, семенах яблок, груш и подсолнечника, миндале и арахисе.

Немаловажную роль играет и витамин С. Он обеспечивает рабочее состояние самых мелких капилляров, которые доставляют кровь с питательными веществами к корням волос, т.е. фактически отвечает за здоровье и рост волос.

Содержится во всех свежих фруктах, особенно в облепихе, черной смородине, красном салатном перце, шиповнике.

Витамин А – очень важный элемент, который восстанавливает структуру волос, питает кутикулу, делает стержень волос гладким, что придает прядям эластичность и мягкость.

Содержится в моркови, печени животных и рыб, яичных желтках, сливочном масле, морепродуктах, сливках, рыбьем жире, абрикосах, тыкве, зелени петрушки и шпинате.

Идеальным станет совмещение всех перечисленных продуктов, например хороший витаминный комплекс.

Витамины против выпадения волос должны дополняться и несколькими важными микроэлементами. Среди них:

Железо - устраняет ломкость волос.

Сера – сохраняет яркий цвет пигмента, предотвращает ломкость и потускнение.

Цинк и медь - предупреждает облысение и появление ранней седины. Молибден – стимулирует рост волос.

Кремний – делает пряди упругими и наполненными жизненной силой, пишет beauty.ua.