Гимнастика для глаз - за минутку

После целого дня работы за компьютером твои глазки, конечно же, устают больше всего. Еще бы - столько излучения, чтения и информации! Если в конце рабочего дня мир вокруг тебя укрывает невидимая «пелена» - пришло время бить тревогу и идти к окулисту. Чтобы такого не случилось, стоит делать гимнастику для глаз.

Ежедневные упражнения помогут снять напряжение и вернут чистоту зрения. Поначалу гимнастика для глаз может показаться недейственной, но со временем ты увидишь результат в прямом значении этого слова!

Гимнастику для глаз нужно делать два раза в день в определенное время. Кроме того, каждые два часа обязательно закрывай глаза на две минуты или смотри вдаль около 10 минут - это минимум, которым ты должна успокоить глаза.

Гимнастика для глаз подразумевает под собой движения глазными яблоками. Она очень проста и приятна. Каждое упражнение следует выполнять 10 раз.

1. Поочередно двигай глазными яблоками вверх-вниз, влево-вправо.

2. Быстро сжимай и разжимай глаза.

3. Поставь на кончик носа палец, медленно сведи взгляд на нем.

4. Часто моргай глазами (упражнение нужно выполнять около минуты)

5. Двигай глазами по диагонали: с верхнего правого угла - в нижний левый и наоборот.

6. Подойди к окну, посмотри на горизонт, потом на деталь поближе. Концентрируйся на разных предметах.

Делай гимнастику для глаз каждый день, и твое зрение заметно улучшится!

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