Газированные напитки ведут к тромбозу

По данным японских ученых, ежедневное потребление газированных напитков с большим содержанием сахара увеличивает риск возникновения тромбов на 80%.

Интересно то, что эта тенденция применима только к представительницам прекрасного пола: у мужчин, принимавших участие в тестировании, вероятность возникновения тромбов после газировки гораздо меньше. Учёные пока не нашли этому объяснения.

korzonews.info