Газированные напитки ведут к тромбозу

10:52, 19 ноября 2012
Зарубежные новости
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Увеличивает риск на 80%

По данным японских ученых, ежедневное потребление газированных напитков с большим содержанием сахара увеличивает риск возникновения тромбов на 80%.

Интересно то, что эта тенденция применима только к представительницам прекрасного пола: у мужчин, принимавших участие в тестировании, вероятность возникновения тромбов после газировки гораздо меньше. Учёные пока не нашли этому объяснения.

korzonews.info

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