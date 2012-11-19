Газированные напитки ведут к тромбозу
10:52, 19 ноября 2012Зарубежные новости
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Увеличивает риск на 80%
По данным японских ученых, ежедневное потребление газированных напитков с большим содержанием сахара увеличивает риск возникновения тромбов на 80%.
Интересно то, что эта тенденция применима только к представительницам прекрасного пола: у мужчин, принимавших участие в тестировании, вероятность возникновения тромбов после газировки гораздо меньше. Учёные пока не нашли этому объяснения.
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