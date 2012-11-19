Объявлен сбор $10 млн на лекарства для жителей сектора Газа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 18 ноября, объявила сбор 10 миллионов долларов на медикаменты для жителей сектора Газа, сообщает Agence France-Presse.

Этой суммы, по подсчетам ВОЗ, хватит для того, чтобы обеспечить палестинцев всеми необходимыми лекарствами на три месяца.

Тем временем Израиль, как сообщается на официальном сайте издания ЦАХАЛа, открыл коридор для доставки гуманитарной помощи палестинцам, и утром 18 ноября КПП "Керем Шалом" прошли 124 грузовика с едой, молоком, газом и медикаментами, отмечает Лента. Ру.

Как сообщал УНИАН, военная операция Израиля против палестинских боевиков началась в среду, 14 ноября. За это время в секторе Газа погибли, по оценкам врачей, около 60 человек, пострадали более 600.

В этот же день Иерусалим начал обстрел офисов СМИ в Газе. Как минимум восемь журналистов получили ранения, был поврежден офис телекомпании Russia Today. В официальном твиттере израильской армии утверждается, что целью обстрела были системы коммуникаций ХАМАС и что в итоге пострадала только антенна на крыше здания.

Боевики ХАМАС отвечают на обстрел со стороны Израиля ракетными ударами, больше половины которых перехватывает система ПВО.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иерусалим готов расширить операцию против ХАМАС в случае необходимости, пишет "Едиот Ахронот". "Солдаты готовы к любым действиям, которые могут иметь место", - приводит издание его слова. Президент США Барак Обама признал право Израиля на самооборону, отмечает Reuters, в то время как британский министр иностранных дел Уильям Хейг заявил, что наземное вторжение в сектор Газа будет стоить Иерусалиму международной поддержки.