Витамин С помогает родить гения

Дефицит витамина С во время беременности негативно влияет на развитие мозга будущего ребенка. К такому выводу пришли сотрудники Университета Копенгагена.

Новое исследование показало, что ущерб, нанесенный мозгу плода дефицитом витамина С, нельзя исправить, даже если ребенок после рождения получает необходимое количество этого витамина.

Авторы исследования рассказали, что в группу риска нехватки витамина С попадают беременные женщины, которые плохо питаются, либо курят. Их дети потенциально подвержены риску проблем с памятью. Вместе с тем, если будущая мама разнообразно питается, не курит, а также, при необходимости, принимает поливитамины, то нет оснований опасаться дефицита витамина С.

likar.info