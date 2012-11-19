Какая сладость защитит от морщин

При употреблении всего нескольких долек темного шоколада в день с высоким содержанием флавонолов замедляются все возрастные процессы в организме и снижается риск заболевания раком кожи — выяснили британские ученые.

В рамках исследования все добровольцы были поделены на две группы: в первой участники эксперимента употребляли в течение 3 месяцев темный шоколад с высоким содержанием флавонолов, во второй – обычный шоколад. В результате выяснилось, что кожа добровольцев из первой группы лучше защищена от вредного ультрафиолетового излучения.

Ученые также сделали вывод, что шоколад уменьшает вероятность возникновения рака кожи. Однако, такими свойствами обладает исключительно темный, горький шоколад, богатый флавонолами – антиоксидантами, которые содержатся в какао-бобах.

korzonews.info