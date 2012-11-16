Ложь ухудшает физическое здоровье, утверждают ученые из Университета Нотр-Дам (Франция).

В исследовании приняли участие 110 человек в возрасте от 18 до 71 года. Подопытных поедлили на две группы. Одну часть добровольцев попросили во время 10-недельного эксперимента говорить только правду, вторая часть не получала никаких указаний. Выяснилось, что у испытуемых из «правдивой» группы в ходе исследования улучшилось самочувствие, снизилась тревожность, стрессы, головные боли. Также, улучшились отношения с окружающими их людьми.

Известно, что человек по разным причинам говорит неправду, в среднем, 11 раз в неделю.

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