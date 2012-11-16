Танцы и пилатес - лучший способ победить артрит

Люди, страдающие от артрита, должны танцевать или заниматься йогой, не боясь последствий, утверждают американские ученые. Как пишет The Daily Mail, подобные занятия помогут уменьшить боли.

Эксперты изучили программы тренировок, предлагаемые Госпиталем специальной хирургии в Нью-Йорке. Оказалось, занятия значительно улучшали не только равновесие, снижали тяжесть и частоту падений, но и позволяли пожилым людям радоваться жизни. Комментирует Сандра Голдсмит из Отделения обучения пациентов: "Боль - важный момент, если мы говорим о качестве жизни".

В ходе работы исследователи оценили эффективность программ тренировок, включавших еженедельные занятия тай-чи, йогой, пилатесом и фитнес-танцами для 200 человек. До и после занятий оценивалось состояние участников на основе их собственных показаний. Шкала болевых ощущений помогала установить остроту мышечных и суставных болей.

Плюс, эксперты исследовали влияние боли на разные аспекты жизни, включая общую активность, настроение, способность ходить пешком, сон, работу, удовольствие, получаемое от жизни. В целом 53% заявили о снижении боли вследствие тренировок. У 54% улучшились показатели общей активности, настроения и прочих факторов. Стали более редкими и травмы, требующие госпитализации.

Меддэйли