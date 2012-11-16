Британец, впавший в кому, общается с родными силой мысли

Врачи полагали, что канадец Скотт Раутли находится в вегетативном состоянии уже более 10 лет. Однако сигналами мозга он смог передать, что не испытывает боли.

Впервые ученым удалось получить информацию о состоянии здоровья от тяжело больного пациента, получившего серьезную мозговую травму и утратившего способность общаться.

39-летний Скотт Раутли прошел магнитно-резонансную томографию. По словам врачей, результаты сканирования его мозга привели к тому, что учебники по медицине придется переписывать.

Как правило, пациенты попадают в вегетативное состояние после комы. У них бывают периоды бодрствования, но они не отдают себе отчет в том, что происходит с ними самими и в окружающем мире. Скотт Раутли получил серьезную мозговую травму в автокатастрофе 12 лет назад.

За это время ни один из осмотров его физического состояния не позволял врачам сделать вывод, что Раутли понимает происходящее и может общаться с окружающим миром. Однако британский невролог Эдриан Оуэн, руководитель группы исследователей мозга и сознания в Университете Западного Онтарио, утверждает, что состояние Скотта Раутли нельзя считать вегетативным.

"Скотт показал, что находится в сознании, что он может думать. Мы провели сканирование несколько раз, и активность его мозга говорит о том, что он реагирует и отвечает на наши вопросы. Мы считаем, что он знает, кто он и где находится", - полагает врач.

По словам профессора Оуэна, это настоящий прорыв в науке.

"На протяжении многих лет мы стремились научиться спрашивать пациентов о том, что для них важно. В будущем мы сможем спрашивать, что мы можем сделать, чтобы улучшить качество их жизни. Это могут быть самые простые вещи: время приема пищи и гигиенических процедур, то, что мы им показываем", - уверен врач.

Родители Скотта говорят, что всегда считали, что их сын в сознании и мог общаться с ними движением глаз и поднятием пальца. Но врачи полагали, что это заблуждение.

Профессор Брайн Янг из Университетского колледжа Лондона, который лечил Раутли на протяжении 10 лет, заявил, что результаты сканирования перевернули все многолетние наблюдения.

"Я впечатлен и поражен тем, что он смог продемонстрировать сознательную реакцию. Он считался классическим случаем пациента в вегетативном состоянии и не делал никаких жестов, которые можно было считать осмысленными", - утверждает Янг.

Обычные наблюдения над состоянием Раутли после сканирования не дают оснований пересмотреть его диагноз и считать, что он находится в сознании.

По словам профессора Янга, учебники по медицине придется переписать и дополнить информацией о случае Раутли и методе профессора Оуэна.

Программа Би-би-си "Панорама" больше года следила за состоянием нескольких пациентов в Британии и Канаде, которые находятся в вегетативном состоянии.

Еще один пациент в Канаде, Стивен Грэм, смог продемонстрировать, что помнит, что с ним произошло после аварии.

Он утвердительно ответил на вопрос, есть ли у его сестры дочь. Его племянница родилась после того, как пять лет назад Грэм попал в аварию.

Команда программы "Панорама" также следила за судьбой трех пациентов в Королевской клинике неврологии, где специализируются на лечении пациентов с травмами мозга.

Один из них не может показать, отдает ли он себе отчет в наличии томографа. Другой пациент позже показал, что частично отдает себе отчет в происходящем.

"Би-би-си"