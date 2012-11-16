Почему женщины склонны к депрессиям

Жирные кислоты омега-3 поразительным образом влияют на психическое состояние женщин, недавно ставших матерями. По мнению ученых, включение в рацион рыбы, богатой кислотами, позволит избавиться от постродовой депрессии, передает РИА "Новости" со ссылкой на работу Университета Монреаля.

По мнению ученых, женщины детородного возраста, в принципе, рискуют столкнуться с депрессией. А после рождения ребенка ситуация может усугубиться. Сама постродовая депрессия значительно ухудшает состояние здоровья женщины и сказывается на развитии ребенка.

Между тем, есть основания полагать, что потребление омега-3 помогает в мозге высвобождаться серотонину, регулирующему настроение человека, рассказывает Гэбриэль Шапиро из Исследовательского центра при Госпитале матери и ребенка Сэнт-Жюстин.

Дефицит омега-3 возникает вследствие того, что соединение отдается ребенку через плаценту еще на стадии беременности. А потом при кормлении - через молоко. Таким образом, нехватка кислот ощущается минимум в течение шести недель после родов. Поэтому рыба должна входить в список ключевых элементов рациона женщины.

Меддэйли