Кому угрожает атеросклероз

Сосуды - это пути, по которым течет "жидкость жизни" - кровь. Если сосуды здоровые, эластичные, с гладкой и блестящей внутренней поверхностью, кровь разносит свободно и без преград по всему организму кислород и питательные вещества и выводит токсины. Если сосуды поражены атеросклерозом и забиты холестериновыми бляшками, их просвет сужается, ухудшая снабжение того или иного органа. Под термином атеросклероз понимают два процесса: отложение жировидных веществ (с греческой athere - "кашка") с образованием бляшки и уплотнением стенки сосудов (scleros - "твердый"). Бляшки образуются в случае повышения в крови концентрации жиров и жировидных веществ, особенно липопротеинов (жиро-белковых комплексов) низкой плотности, которые называют "плохим холестерином". Нужно отметить, что липопротеины высокой плотности - это "хороший" холестерин, он используется организмом для построения новых клеток и стероидных гормонов.

Причиной возникновения бляшек может быть и повреждение внутренней оболочки стенки сосудов. На повреждение активная система свертывания крови отвечает образованием сгустка крови - пристенкового тромба. Он "латает" повреждение, но на нем легко образуется бляшка.

К группе риска заболеть атеросклерозом входят:

- Мужчины после сорока лет;

- Женщины после 55-60 лет;

- Те, у кого близкие родственники страдают от атеросклероза;

- Курильщики;

- Гипертоники;

- Люди, ведущие малоподвижный образ жизни;

- Те, кто испытывает постоянные стрессы;

- Больные с нарушенным обменом веществ: сахарным диабетом, ожирением, повышенным уровнем холестерина в крови.

