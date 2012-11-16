Опасны ли полипы в кишечнике

После операции по удалению доброкачественного полипа кишечника необходимо раз в год проходить фиброколоноскопию. Это позволит избежать рецидива образования полипа и риска развития рака. Такую рекомендацию дал врач-проктолог Андрей Александрович Яцюта (г. Киев).

Полипы кишечника представляют собой опухолевидные наросты, которые крепятся на стенке кишечника. При длительном существовании полипы могут трансформироваться в рак толстой кишки, потому их необходимо удалять.

Врач-проктолог отметил, что после полипэктомии (удаления полипов) возможны незначительные выделения крови во время опорожнения. Если кровотечения обильное, то необходимо срочно обратиться к оперировавшему хирургу.

Ежегодная фиброколоноскопия позволит на ранней стадии выявить рецидив в месте удаления полипа и своевременно обнаружить новые полипы.

likar.info