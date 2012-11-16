Как помочь ребенку, если простуда затянулась

Похолодание традиционно вызывает всплеск простудных заболеваний, особенно у детей. Но если насморк или кашель долго не проходят, либо через короткое время возобновляются, необходимо менять схему лечения. Свои рекомендации дает детский ЛОР-врач Вячеслав Федорович Кот (г.Киев).

Не стоит лечить затянувшуюся простуду сиропами от кашля – она требует более интенсивного лечения. Чтобы адекватно подобрать схему, необходимо показать ребенка не только терапевту, но и ЛОР-врачу, сдать общий анализ крови и анализ на бактериальный посев.

Неправильное и несвоевременное лечение простуды у ребенка чревато осложнениями (ринитом, синуситом, отитом, бронхитом, пневмониями и т.д.).

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