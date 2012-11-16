Раздельное питание: плюсы и минусы

Несмотря на то, что теорию о полезности раздельного питания постоянно пытаются опровергнуть, поклонников этой диеты по-прежнему немало. В чем секрет ее популярности? Зачем их разделять?

Теория раздельного питания была предложена американским диетологом Гербертом Шелтоном. Именно он призвал своих пациентов отказаться от бутербродов и изгнать большинство гарниров из своих тарелок.

Согласно системе Шелтона, разные продукты (белки, жиры и углеводы) требуют для переваривания разных желудочных ферментов. Если же белки и углеводы попадают в желудок одновременно, они попросту мешают друг другу усваиваться, вызывают брожение в кишечнике и перегружают пищеварительную систему. Но самый большой вред от совместного употребления белков и углеводов Шелтон усматривал в том, что такой способ питания нарушает работу поджелудочной железы, которая при одновременном поступлении в желудок белковой и углеводной пищи выбрасывает в кровь слишком большое количество инсулина. И стоит начать правильно комбинировать продукты, как работа поджелудочной железы наладится, обмен веществ улучшится и вы начнете худеть без всяких дополнительных усилий с вашей стороны.

Комментарий специалиста

Врач-диетолог, эндокринолог высшей категории Алла Шилина

– Теория раздельного питания не учитывает универсальности нашего пищеварения, поэтому никакой особенной пользы для здоровья от этой диеты ждать не стоит. Впрочем, многие считают, что после перехода на раздельное питание их желудок стал работать лучше. Но связано это лишь с тем, что простые блюда перевариваются лучше, чем кушанья с множеством ингредиентов, а вовсе не с правильным сочетанием белков, жиров и углеводов.

Однако кое-какие принципы раздельного питания все же могут оказаться полезными. В последнее время все больше говорят о кислотной нагрузке на организм, которую создают те или иные продукты. Дело в том, что все жидкостные среды в нашем теле имеют щелочную природу. Однако в течение жизни происходит постепенное закисление организма, что может приводить к преждевременному старению и другим проблемам со здоровьем. Чтобы справиться с закислением, необходимо выбирать блюда с низкой кислотной нагрузкой, то есть следить за соотношением в пище компонентов, образующих кислоту или щелочь. Мясо и продукты с высоким содержанием углеводов (хлеб, картофель, крупы) имеют высокую положительную кислотную нагрузку, поэтому лучше не употреблять их вместе. А вот листовая зелень и свежие овощи несут отрицательную кислотную нагрузку, поэтому лучшего гарнира к мясу, чем тарелка зеленого салата, не придумаешь.

Вместе веселей?

Противники раздельного питания уверены, что, создавая свою теорию, Шелтон допустил целый ряд ошибок. Например, теорию раздельного употребления белков и углеводов довольно трудно реализовать на практике, ведь большинство продуктов одновременно содержат и то и другое. Так в "углеводной" картошке имеется некоторое количество растительного белка, а в мясе присутствует так называемый животный крахмал – гликоген.

К тому же раздельное питание может вогнать в тоску и депрессию. Известно, что хорошее настроение напрямую зависит от наличия в головном мозге гормонов серотонина и допамина. Именно эти "гормоны счастья" не дают вам загрустить. Ученые знают, что эти вещества синтезируются мозгом только в том случае, если белки и углеводы поступают в организм одновременно, а не по отдельности.

Именно этим фактом и объясняется вечно пониженное настроение у тех, кто сидит на диете.

Однако даже противники раздельного питания признают, что эта система может избавить от лишних килограммов. Правда, скептики уверены, что расставание с "жировыми запасами" происходит вовсе не из-за разделения картошки и свинины, а из-за большого количества свежих овощей в меню поклонников этой диеты. Богатые клетчаткой овощи содержат совсем мало калорий, но при этом дают чувство сытости, снижают уровень холестерина и чистят организм от шлаков.

Справка

Герберт Шелтон собственной теории раздельного питания не придерживался по той простой причине, что вовсе не ел мяса, будучи веганом и сыроедом. Однако отсутствие опыта не мешало ему пытаться лечить аллергию, бронхиты, сахарный диабет, угри и неврозы при помощи своей диеты. И, как уверяли очевидцы, не без успеха. Практиковал Шелтон, не имея врачебной лицензии, за что неоднократно привлекался к суду. В 1972 году Шелтону поставили диагноз "болезнь Паркинсона", и последние тринадцать лет жизни он был прикован к постели. Умер диетолог в весьма почтенном возрасте – в 90 лет.

"Аргументы и факты"