Кофе делает людей счастливее

Употребление кофе помогает видеть светлую сторону жизни. Немецкое исследование показало, что кофеин позволяет людям быстрее распознавать положительные слова.

Команда исследователей из Рурского университета под началом экспериментального психолога Ларса Кухинке предложила 66 добровольцам так быстро, как это только возможно, выбирать положительные слова из тех слов и фраз, которые быстро показывались на экране компьютера.

За полчаса до эксперимента половине группы дали таблетку, содержащую 200 мг кофеина (эквивалент двум-трем чашкам кофе), а другой половине - плацебо.

В итоге исследователи обнаружили, что добровольцы, которые потребляли таблетки с кофеином, были на 7% аккуратнее в выделении слов с положительной эмоциональной окраской из общего потока слов. Примечательно, что кофеин не оказывал такого же эффекта в отношении слов с негативным смыслом.

Предыдущие исследования показывали, что людям в принципе свойственно распознавать положительные слова, образы и звуки гораздо быстрее, чем отрицательные. Получается, что под воздействием кофеина это распознавание происходит еще быстрее.

Вдобавок немецкие исследователи экспериментировали именно с кофеином, так как известно, что он приводит к обострению реакций. Фактом является и то, что выпив чашечку-другую кофе, человек делает меньше ошибок при решении несложных задач.

Перед проведением эксперимента специалисты Рурского университета предполагали, что быстрее начнут распознаваться как положительные, так и отрицательные слова. Но оказалось, что обостряется только позитивное восприятие.

Разгадка, по мнению Ларса Кухинке, состоит в том, что кофеин может стимулировать участки мозга, отвечающие за формирование позитивных эмоций.

"Хотя кофеин улучшает некоторые психические функции, наше исследование показывает, что это может быть специфично для определенных видов стимулов, например, таких, как только положительные слова", - говорит ученый.

Есть и еще одна гипотеза, объясняющая именно "позитивное" действие кофеина. Ранее проводились эксперименты, показавшие, что кофеин может стимулировать центральную нервную систему, увеличивая выработку допамина, нейромедиатора, называемого также "гормоном счастья" и являющегося важной частью "системы поощрения" мозга.

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