Головная боль - признак сбоя в организме

Головная боль очень часто является признаком каких-то сбоев в организме. Например, повышение артериального давления, остеохондроза или опухолей головного мозга. В этих и других серьезных случаях нужна специализированная врачебная помощь. Однако у многих людей головная боль часто возникает без видимых на то причин, которые не обнаруживают даже во время медицинских обследований. Обычно такая боль предопределена переутомляемостью организма или нервными расстройствами. В таком случае целесообразно прибегнуть к народным средствам.

- Приложить к вискам разрезанный пополам листок алоэ, держать в течение получаса, желательно при этом полежать в темной комнате.

- Налить в миску горячей воды, окунуть в нее локти и держать, подливая горячую воду пока головная боль не утихнет.

- Окунуть в горячую воду ноги по косточки, держать на протяжении 15 минут, подливая горячую воду.

- Положить на лоб кружочки сырого картофеля, закрепив их марлевой повязкой.

- При сильной головной боли смазать лоб и виски соком чеснока.

- Выпить крепкий настой мять (1 ч. л. на 1 стакан воды).

- Залить 1 ч. л. листьев полыни 1 стаканом кипятка, настоять 3-4 часа. Пить по 0,3 стакана трижды в день.

- Сделать массаж ушных раковин: на протяжении нескольких минут растирать мочки ушей (до появления ощущения приятного тепла), потом промассажировать кончиками указательных пальцев ушные раковины внутри (делать круговые движения), приложить ладони плотно к ушам и «совать» уши вперед, загибая при этом их вперед, и назад.

- Промассажировать на протяжении 1-2 минут противоболевую точку, которая находится между бровью и виском.

- Если разболелась голова, а вам не хочется пить таблетки, попробуйте воспользоваться таким методом. Заверните кубик льда в салфетку или платочек и приложите его к суставу, который соединяет висок с нижней челюстью, на 20 секунд. Заберите лед, как только почувствуете онемение.

Потом приложите влажный горячий компресс на 1 минуту. Можно кусочек ткани, смоченный в горячей воде или целлофановый мешочек (бутылку) с горячей водой, закатанную в полотенце. Если не наступило облегчение, подождите 5 минут и еще раз повторите всю процедуру. Для достижения максимального эффекта может понадобиться три цикла. Этот метод нельзя применять в случае высокого артериального давления.

