Герпес активизируется, если ослаблен иммунитет

В ноябре напоминает о себе герпетическая инфекция. Кроме широко распространенной "лихорадки" - болезненных пузырьков, которые зудят, на губах и в интимных местах тела (герпес 1 и 2 типа), немало проблем доставляют опоясывающий лишай (вирус герпеса 3 типа). Он предопределен вирусом Зостер, и сыпь есть на нервных окончаниях междуреберных и других нервов. Поселившись однажды в организме, вредный вирус герпеса остается с человеком на всю жизнь, "дремлет" в клетках нервной системы, но время от времени просыпается, проникает в кровь - и начинает действовать. От инфекции страдают не только кожа, слизистые, лимфатические узлы, но и печень, селезенка. Герпес серьезно снижает иммунитет человека – сразу же другая болезнь может легко присоединиться. К сожалению, убить вирус, прогнать навсегда из организма медицина пока не в силах.

Лечить герпес непросто: зеленка, всевозможные мази, кремы и другая противовирусная терапия помогает лишь в первый период, потом она уже бесполезна. Коварство вируса в том, что он паразитирует внутри клеток, поэтому недоступный для антибиотиков, которые по-старому прописывают некоторые врачи. Прижигания уберут папилломы, но вирус из организма не выгонят. Через какое-то время болезнь может опять дать о себе знать.

Выход один - улучшить иммунный статус, улучшить работу защитной системы. И лечение, назначенное врачом, будет длительным - до года придется пить таблетки, а при генитальном герпесе придется пролечить не только себя, но и своего партнера.

Герпес на губах имеет несколько названий: простуда, герпес губ и лабиальный герпес (herpes labialis). Простуду на губах вызывает вирус простого герпеса первого типа. Носителями этого вируса является почти 95 % всего человечества. В отдельных случаях лабиальный герпес вызывает вирус простого герпеса второго типа (который передается при оральном сексе). Иммунитет к вирусу простого герпеса первого типа имеет лишь 5 % людей. Причины этого явления до сих пор остаются не выясненными.

Вирус герпеса попадает в организм в раннем детстве - в 3-4 года, когда исчерпывается полученный от матери при рождении запас антител, которые защищают от герпеса. Заражение вирусом герпеса проходит незаметно для человека - сначала он задерживается в слизистых оболочках, а затем переходит в нервные волокна, которые находятся в коже. Через эти нервные окончания, вместе с питательным нервы потоком жидкости, вирус попадает в полость черепа, где "прячется" в тригеминальном узле нервов и на время "засыпает", ожидая своего часа.

Чаще всего вирус оказывается при ослаблении иммунитета. Ослабление иммунитета может быть вызвано несколькими причинами: простудным заболеванием, гриппом, менструацией, эмоциональным расстройством или стрессом, избыточным действием ультрафиолетового излучения, избыточным употреблением алкоголя, отравлениями и усталостью.

Герпетическая инфекция - сильный фактор снижения иммунитета (сопротивляемости организма к заболеваниям). Она делает организм открытым для простудных, вирусных заболеваний, серьезно усиливает течение воспалительных процессов.

Этапы проявления лабиального герпеса

В развитии герпеса можно выделить четыре этапа:

1 этап - зуд. На этом этапе большинство людей чувствуют некоторый дискомфорт, который свидетельствует о приближении болезни. Еще к появлению на губах характерной сыпи, чувствуется зуд на коже в уголках губ, на внутренней поверхности губ.

2 этап - воспаление, которое начинается с небольшой болезненной припухлости на губах, что постепенно увеличивается и занимает все большую поверхность.

3 этап - эрозия. Волдыри лопаются, из них вытекает прозрачная жидкость, которая содержит миллиарды вирусных частиц. На месте пузыря образуется небольшая язва.

4 этап - образование струпьев. Струпья образуются на поверхности язв. Прикосновение к язве или повреждению может вызывать болезненные ощущения или даже кровотечение.

Сегодня науке известны, по меньшей мере, 8 разных видов вирусов, которые вызывают герпетическую инфекцию. Однако инфекционное заболевание кожи и слизевой оболочки у человека, что мы называем "герпесом", вызывает так называемый вирус простого герпеса (ВПГ).

Что такое герпес и как происходит заражение?

Герпес вызывается вирусом простого герпеса, одним из вирусов, что тяжелее всего поддается лечению. Выделяют два основных типа этого вируса: вирус простого герпеса 1 (ВПГ-1) и вирус простого герпеса 2 (ВПГ-2). Такие вирусы могут инфицировать человека отдельно или вместе. Оральный герпес (обычно это ВПГ-1) передается при близком контакте с больным человеком во время поцелуя или при использовании его посудой. Генитальный герпес (обычно это ВПГ-2) чаще всего передается при половом контакте.

Если после попадания в организм вирус не уничтожается иммунной системой, то он проникает внутрь клетки кожи человека и начинает процесс размножения. На этой стадии нет никаких симптомов заболевания. После начала размножения вируса клетки начинают разрушаться и тогда появляются симптомы заболевания: воспаление, заполненные жидкостью волдыри. После этого вирусы попадают в нервные клетки человека и попадают в нервные сплетения (ганглии), где и остаются в неактивной форме. Через какое-то время процесс размножения вируса повторяется, вызывая у больного те же симптомы болезни.

Основные симптомы герпеса

Симптомы герпеса могут отличаться в зависимости от стадии:

Первичное заражение:

- Сип на коже (через 12 дней после заражения).

- На месте инфекции образуется отек, где вскоре возникают группы маленьких волдырьков. Наиболее болезненно эти симптомы проявляются на сухой коже и могут сопровождаться зудом.

- Волдыри постепенно высыхают и заживают, не оставляя шрамов. На влажных участках кожи заживление идет медленнее. Когда волдыри засыхают, они перестают быть заразными.

- В участке заражения могут увеличиваться лимфоидные узлы. Кроме этого, первичное заражение может сопровождаться повышением температуры, мускульной и головной болью, как при гриппе. После этого инфекция попадает в нервные клетки и распространяется на другие участки тела.

Латентный период - в этот период вирус не дает никаких симптомов и не передается другим людям. Скрытое размножение начинается после латентного периода. Вирус опять размножается, распространяется и становится заразным, однако это не сопровождается симптомами.

Повторное инфицирование - вирус опять размножается, и этот процесс сопровождается такими же симптомами, как при первичном заражении, но менее остро и не так долго. Повторное инфицирование может начаться через пару дней, недель или лет, но наиболее часто это происходит на протяжении первого года после первичного заражения.

Вероятны осложнения

Кроме некоторых случаев, вирус простого герпеса не является угрожающим для жизни больного инфекцией, но создает множество неудобств и эмоциональных проблем.

Профилактика герпеса

Правила, каких больной герпесом должен придерживаться, чтобы предотвратить заражение своих близких.

- Тщательным образом мойте руки после контакта с пораженным герпесом участком кожи.

- Обязательно пользуйтесь личными предметами гигиены и храните их отдельно от других.

- После туалета необходимо продезинфицировать сидение унитаза (вирус живет до 4 часов на пластике).

- При генитальном герпесе необходимо воздерживаться от половых контактов.

- Все инфицированные герпесом даже при отсутствии внешних симптомов должны пользоваться презервативами, которые значительно снижают риск заражения партнера.

- Следует отметить, что защититься от заражения оральным ВПГ-1 почти невозможно, потому что он передается даже при коротком контакте с кожей здорового человека.

Для облегчения симптомов герпетической инфекции можно порекомендовать следующее:

- Не касайтесь волдырьков и ранок на коже.

- Часто мойте руки, ежедневно чистите ногти.

- Пытайтесь не носить тесную одежду, ведь плохая циркуляция воздуха может замедлить заживление кожи.

Герпес и беременность: что нужно помнить

Зуд свидетельствует о том, что механизм вируса уже приведен в действие, а это значит, что время без промедления доставать антивирусный крем (например, "Зовиракс", "Гексал", "Герперакс" и тому подобное) или другие антивирусные лекарственные препараты, прописанные врачом.

Пользуйтесь кремами и мазями ацикловира, который способствует быстрому заживлению волдырей и ранок, а также употребляйте пищевые добавки, которые содержат цинк или пенцикловир.

Врач может прописать однодневное лечение валацикловиром. Если в первое время проявления инфекции принять две пилюли валацикловира рано утром, а затем и вечером, лабиальный герпес перестанет развиваться, а если характерная сыпь уже появилась, быстрее заживится.

Во время лечения придерживайтесь специальной диеты.

Если простуда на губах не исчезнет на протяжении десяти дней, обязательно обратитесь к дерматологу, поскольку лабиальный герпес может быть симптомом других, более серьезных заболеваний, которые требуют специального лечения.

Длительное лечение герпеса губ (свыше 30 дней) может вызывать резкое ослабление иммунитета, который может оказаться симптомом опухолей, ВИЧ-инфекции и лимфопролиферативных заболеваний.

Если ваш организм чем-то не удовлетворен, герпес сообщит вам об этом первым. Люди, которые находятся в стрессе, употребляют много алкоголя, сидят на диетах, чаще склонны к рецидивам. Женщинам, инфицированным герпесом, приходится хуже, чем мужчинам, потому что регулярный провоцирующий фактор - менструация.

Олег СКАЗИН,

врач-терапевт