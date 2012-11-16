В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0.

Как передает РИА «Новости», по данным геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 17 километрах к юго-западу от города Арселия в штате Герреро. По пересмотренным данным, очаг залегал на глубине 60,9 километра.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что магнитуда подземных толчков достигала 5,9, а очаг залегал всего в нескольких километрах под землей.

По данным репортеров Рейтер, подземные толчки ощущались и в столице страны - Мехико, которая располагается в 173 километрах к северо-востоку от эпицентра землетрясения.