В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0
11:52, 16 ноября 2012Зарубежные новости
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Очаг - на глубине 60,9 км
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,0.
Как передает РИА «Новости», по данным геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался в 17 километрах к юго-западу от города Арселия в штате Герреро. По пересмотренным данным, очаг залегал на глубине 60,9 километра.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что магнитуда подземных толчков достигала 5,9, а очаг залегал всего в нескольких километрах под землей.
По данным репортеров Рейтер, подземные толчки ощущались и в столице страны - Мехико, которая располагается в 173 километрах к северо-востоку от эпицентра землетрясения.
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