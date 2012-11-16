Как не воспитать из девочки мужчину
Промахи воспитания
Многие родители гордятся способностью дочери целеустремленно добиваться цели и побеждать. Активная девочка всегда в центре внимания.
" У моей дочери мужской характер!" - с гордостью произносит отец. И в то же время "девичье", свойственное некоторым мальчикам, поведение мало кто приветствует. Почему шансы мальчиков и девочек так неравны?
Правила игры диктует жизненный уклад - современные девочки имеют возможность получить хорошее образование и часто становятся отличными специалистами. А вот чтобы добиться признания в профессиональном мире, где, к слову, до сих пор господствует именно мужская половина человечества, девочке приходится учиться быть наравне с мужчиной: и морально, и интеллектуально, а иногда и обладать аналогичной физической выносливостью.
Часто именно мать воспитывает в девочке мужские черты характера, мотивируя это тем, что в будущей жизни дочка должна рассчитывать, прежде всего на себя. Она ориентируется на собственный опыт и знает, что активный, склонный к соперничеству и умеющий себя продать человек приходится "ко двору" в современном бизнесе.
У многих рождается вопрос, не заводят ли мамы, имеющие столь модернизированный взгляд на жизнь, своих дочерей в тупик? Ведь испокон веков считалось, что роль женщины более степенна: рожать и воспитывать детей, а также быть искустной мастерицей в кулинарном деле и уметь вести домашнее хозяйство.
То, что традиционной женской роли, как, впрочем, и традиционной мужской сегодня в чистом виде не существует - факт.
Шансы мужчины и женщины во многих профессиональных сферах практически одинаковы. Совершенно естественно, что женщина, имея огромное количество возможностей реализоваться, выбирает: посвятить себя всецело ребенку и домашнему хозяйству либо совместить собственную профессиональную реализацию с заботой о семье.
Последний вариант, к слову, сегодня чаще встречается и имеет право на титул: эволюционировавшая традиционная женская роль, ведь женщина успевает организовать быт, рожает детей, заботиться о здоровье домочадцев, сохраняет собственную свежесть и молодость на долгие годы, да еще и принимает участие в пополнении семейного бюджета.
Значит ли это, что родителям в воспитании девочки стоит делать акцент на ее активность, самостоятельность, развитие "пробивных" качеств, отодвинув в сторону женственность и забыв о розовых платьицах и куклах?
Вовсе нет! И то и другое важно! Идеально когда проявления женственности поддерживаются родителями, а в особенности отцом - во многом именно от его взаимоотношений с дочерью зависит в какой мере в будущем в ней проявится истинно женское начало.
Мама же, как близкая подруга, должна поддерживать девочку в ее устремлениях, акцентируя внимание на особенных ее способностях и помогая ей реализоваться.