Как не воспитать из девочки мужчину

Мно­гие ро­ди­те­ли гор­дят­ся спо­соб­ностью до­че­ри це­ле­уст­рем­лен­но до­би­вать­ся це­ли и по­беж­дать. Ак­тив­ная де­воч­ка всег­да в цент­ре вни­ма­ния.

" У мо­ей до­че­ри муж­ской ха­рак­тер!" - с гор­достью про­из­но­сит отец. И в то же вре­мя "де­вичье", свойст­вен­ное не­ко­то­рым маль­чи­кам, по­ве­де­ние ма­ло кто при­вет­ст­ву­ет. По­че­му шан­сы маль­чи­ков и де­во­чек так не­рав­ны?

Пра­ви­ла иг­ры дик­ту­ет жиз­нен­ный уклад - со­вре­мен­ные де­воч­ки име­ют воз­мож­ность по­лу­чить хо­ро­шее об­ра­зо­ва­ние и час­то ста­но­вят­ся от­лич­ны­ми спе­ци­а­лис­та­ми. А вот что­бы до­бить­ся при­зна­ния в про­фес­си­о­наль­ном ми­ре, где, к сло­ву, до сих пор гос­подст­ву­ет имен­но муж­ская по­ло­ви­на че­ло­ве­чест­ва, де­воч­ке при­хо­дит­ся учить­ся быть на­рав­не с муж­чи­ной: и мо­раль­но, и ин­тел­лек­ту­аль­но, а иног­да и об­ла­дать ана­ло­гич­ной фи­зи­чес­кой вы­нос­ли­востью.

Час­то имен­но мать вос­пи­ты­ва­ет в де­воч­ке муж­ские чер­ты ха­рак­те­ра, мо­ти­ви­руя это тем, что в бу­ду­щей жиз­ни доч­ка долж­на рас­счи­ты­вать, преж­де все­го на се­бя. Она ори­ен­ти­ру­ет­ся на собст­вен­ный опыт и зна­ет, что ак­тив­ный, склон­ный к со­пер­ни­чест­ву и уме­ю­щий се­бя про­дать че­ло­век при­хо­дит­ся "ко дво­ру" в со­вре­мен­ном биз­не­се.

У мно­гих рож­да­ет­ся во­прос, не за­во­дят ли ма­мы, име­ю­щие столь мо­дер­ни­зи­ро­ван­ный взгляд на жизнь, сво­их до­че­рей в ту­пик? Ведь ис­по­кон ве­ков счи­та­лось, что роль жен­щи­ны бо­лее сте­пен­на: ро­жать и вос­пи­ты­вать де­тей, а так­же быть ис­куст­ной мас­те­ри­цей в ку­ли­нар­ном де­ле и уметь вес­ти до­маш­нее хо­зяй­ст­во.

То, что тра­ди­ци­он­ной жен­ской ро­ли, как, впро­чем, и тра­ди­ци­он­ной муж­ской се­год­ня в чис­том ви­де не су­щест­ву­ет - факт.

Шан­сы муж­чи­ны и жен­щи­ны во мно­гих про­фес­си­о­наль­ных сфе­рах прак­ти­чес­ки оди­на­ко­вы. Со­вер­шен­но ес­тест­вен­но, что жен­щи­на, имея ог­ром­ное ко­ли­чест­во воз­мож­нос­тей ре­а­ли­зо­вать­ся, вы­би­ра­ет: по­свя­тить се­бя все­це­ло ре­бен­ку и до­маш­не­му хо­зяйст­ву ли­бо со­вмес­тить собст­вен­ную про­фес­си­о­наль­ную ре­а­ли­за­цию с за­бо­той о семье.

По­след­ний ва­ри­ант, к сло­ву, се­год­ня ча­ще встре­ча­ет­ся и име­ет пра­во на ти­тул: эво­лю­ци­о­ни­ро­вав­шая тра­ди­ци­он­ная жен­ская роль, ведь жен­щи­на успе­ва­ет ор­га­ни­зо­вать быт, ро­жа­ет де­тей, за­бо­тить­ся о здо­ровье до­мо­чад­цев, со­хра­ня­ет собст­вен­ную све­жесть и мо­ло­дость на дол­гие го­ды, да еще и при­ни­ма­ет учас­тие в по­пол­не­нии се­мей­но­го бюд­же­та.

Зна­чит ли это, что ро­ди­те­лям в вос­пи­та­нии де­воч­ки сто­ит де­лать ак­цент на ее ак­тив­ность, са­мос­то­я­тель­ность, раз­ви­тие "про­бив­ных" ка­честв, ото­дви­нув в сто­ро­ну женст­вен­ность и за­быв о ро­зо­вых плать­и­цах и кук­лах?

Во­все нет! И то и дру­гое важ­но! Иде­аль­но ког­да про­яв­ле­ния женст­вен­нос­ти под­дер­жи­ва­ют­ся ро­ди­те­ля­ми, а в осо­бен­нос­ти от­цом - во мно­гом имен­но от его вза­и­мо­от­но­ше­ний с до­черью за­ви­сит в ка­кой ме­ре в бу­ду­щем в ней про­явит­ся ис­тин­но жен­ское на­ча­ло.

Ма­ма же, как близ­кая под­ру­га, долж­на под­дер­жи­вать де­воч­ку в ее устрем­ле­ни­ях, ак­цен­ти­руя вни­ма­ние на осо­бен­ных ее спо­соб­нос­тях и по­мо­гая ей ре­а­ли­зо­вать­ся.

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