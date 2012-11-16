Почему держится постоянная температура

Все больше людей жалуются, что повышенная температура держится у них неделями и даже месяцами, - говорит кандидат медицинских наук, столичный терапевт Алексей Рыльцов, 44 года. - Это значит, что в организме может оставаться недолеченная когда-то инфекция. - Температура может не спадать через обычную простуду, тонзиллит или гайморит, особенно когда иммунитет слабый. Невылеченная простуда, грипп. - Недавно приходил пациент, у которого насморк и кашель прошли еще неделю назад, а температура еще держится. Посоветовал ее не сбивать. Вместо этого лучше попить витамины, которые укрепляют иммунитет. Но надо точно знать, что причина - недолеченные воспаления. При этом температура то поднимается, то падает. Если же она постоянно держится одинаковой, например, все время 37,5, в организме могут быть более серьезные болезни.

Постоянную температуру часто вызывает гипертиреоз, когда появляется гормональный сбой. На начальных стадиях, особенно в первые две недели, бывает только высокая температура и сильная слабость. Впоследствии начинают дрожать пальцы, больной быстро худеет, постоянно раздражается и почти ничего не ест. Может болеть желудок, тошнить. Надо сходить к эндокринологу, сдать кровь на уровень гормонов и пройти сканограму щитовидки. Ее надо делать каждые 2 года особенно тем, кто старше 35 лет.

При туберкулезе, пневмонии, астме кашля может не быть вовсе. Часто бывает только слабость и высокая температура. Часто болят мышцы спины. Лучше сделать компьютерную томографию органов грудной клетки или флюорографию, потому что рентген покажет только активную форму туберкулеза, а у большинства пациентов она закрыта. Также сдают кровь на наличие антител к туберкулезу.

Вегето-сосудистую дистонию обнаруживают у 20% детей и у 70% взрослых. Температура - один из первых симптомов. Болезнь может остаться до конца жизни, часто передается по наследству. Бывает из-за тяжелой умственной и физической работы, стрессов, неправильного питания. Поэтому часто скачет давление, больной худеет или наоборот - набирает вес, постоянно имеет слабость и головную боль. Надо сходить к нескольким специалистам - кардиологу, психотерапевту, флебологу. Сделать УЗИ сосудов, сдать анализ крови и мочи.

Организм лучше переносит низкую температуру тела, чем высокую. При 42 градусах есть высокий риск для жизни, потому что тогда нарушается обмен веществ в тканях мозга, говорит врач.

gazeta.ua