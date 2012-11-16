Холод поможет похудеть

Исследователи из Королевского медицинского центра Университета Ноттингема нестандартно подошли к решению проблемы лишнего веса. Они предложили активизировать действие так называемого коричневого жира, что помогает сжечь больше калорий, при помощи… холода.

Ученые опытным путем проследили работу коричневого жира при помощи термоанализа тела. На области тела, где находится большое скопление коричневого жира, а именно на спине, шее, между плечом и ключицей и вдоль позвоночника, были размещены термодатчики. Если руку или ногу опустить в холодную воду, то датчики сразу фиксируют высокий уровень активности в этих областях.

В итоге 5-минутного воздействия холода, сжигание калорий происходит на 10-15% эффективнее.

Специалисты предлагают сочетать фитнес-тренировки с закаливанием и употреблением холодных напитков во время занятий. Кроме того, нужно включить в рацион питания перец чили, в состав которого входит капсаицин – вещество, заставляющее организм послать сигналы мозгу о том, что человеку стало холодно.

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