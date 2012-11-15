Где существует самый большой риск попасть в ЖД-аварию?

Польша возглавила список из 27 входящих в Европейский Союз стран, где существует самый большой риск попасть в аварию на железнодорожном транспорте.

Об этом пишет польская Gazeta Polska Codziennie со ссылкой на рапорт Европейского железнодорожного агентства (EAR), согласно которому, Польша занимает первое место уже шестой год подряд.

"В 2011 году в Польше случилось 489 аварий на железной дороге, в которых погибли 320 человек. Это 20% всех железнодорожных аварий на территории ЕС", - пишет издание.

Представитель правящей партии "Общественная платформа" Антони Менжидло, входящий в комиссию Сейма по транспорту, назвал изданию причиной такой ситуации на польской железной дороге блокирование необходимых реформ профсоюзами.

В тоже время газета заметила, что второе место в рейтинге заняла Германия, где в прошлом году в 285 авариях погибло 140 человек.

Как сообщал УНИАН, в марте текущего года в Польше в результате столкновения лоб в лоб двух поездов погибло 16 человек, а 60 получили ранения, что стало самой крупной железнодорожной катастрофой в стране за последние двадцать лет.

Справка УНИАН. Работающие в 38-миллионой Польше железнодорожные компании в прошлом году перевезли 264 млн пассажиров.