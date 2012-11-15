За время конфликта в Сирии погибли 39 тысяч человек

По данным сирийских правозащитников, количество жертв продолжающегося с марта 2011 года конфликта в Сирии возросло до более чем 39 тысяч человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

По данным организации "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (OSDH), с начала вооруженного противостояния погибли 27 тысяч 410 гражданских лиц. При этом правозащитники относят к гражданским лицам тех, кто с оружием в руках примкнул к борьбе против сирийской армии. Также среди погибших числятся 9 тысяч 800 военнослужащих и 1 тысяча 359 дезертиров. В списках погибших также фигурируют 743 человека, чья личность еще не установлена.

В то же время, по разным данным, за время вооруженного конфликта между правительственными силами Сирии и оппозицией погибли от 20 до 30 тысяч человек. Власти страны заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.

Западные СМИ регулярно публикуют данные, предоставляемые OSDH. Между тем МИД РФ заявлял, что уровень компетенции этой организации заставляет сомневаться в достоверности предоставляемой ею информации. По сведениям российского дипломатического ведомства, в OSDH работают всего два человека (руководитель и секретарь-переводчик), а возглавляющий его Рами Абдурахман не имеет даже полного среднего образования. В интервью СМИ Абдурахман сообщал, что постоянно проживает в Лондоне, где держит закусочную.