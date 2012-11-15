Подростки и венерические заболевания
Заболевают хламидиозом, гонореей или трихомониазом
По статистике, девушки в возрасте 14−17 лет заболевают хламидиозом, гонореей или трихомониазом в половине случаев в течение двух лет после начала половой жизни.
Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП), все чаще встречаются у детей и подростков. И зачастую проходит немало времени, прежде чем их диагностируют. Нередко заболевание затем повторяется. У 25% девушек хламидиоз повторно диагностируют через 3,6 месяца после первого случая, гонорею — через шесть месяцев, трихомониаз — через 4,8 месяца.
Исследователи утверждают, что зачастую проходит много времени, прежде чем живущая половой жизнью девушка впервые проверится на ЗППП. В среднем это происходит примерно в 15 лет, хотя у некоторых первый сексуальный опыт случается намного раньше, к большому сожалению.
Подобные инфекции у детей представляют особую сложность: родителям подростков и самим детям не приходит в голову мысль о возможности венерического заболевания и о необходимости пройти тест. Врачи же заявляют, что для предотвращения осложнений ЗППП необходимо своевременно диагностировать заболевание. При этом нужно учитывать раннее начало половой жизни у городских девочек.
Начав половую жизнь, девушка должна помнить о том, что уже через год следует сделать анализ на ЗППП, особенно важно исключить хламидиоз. А в случае положительного результата теста повторный необходимо делать каждые три-четыре месяца.
Невылеченные или недолеченные венерические болезни грозят воспалениями органов таза, нарушением беременности или бесплодием.
Результаты исследования опубликованы в журнале Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.