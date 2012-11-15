Подростки и венерические заболевания

По статистике, де­вуш­ки в воз­рас­те 14−17 лет за­бо­ле­ва­ют хлами­ди­о­зом, го­но­ре­ей или три­хо­мо­ни­а­зом в по­ло­ви­не слу­ча­ев в те­че­ние двух лет пос­ле на­ча­ла по­ло­вой жиз­ни.

За­бо­ле­ва­ния, пе­ре­да­ю­щи­е­ся по­ло­вым пу­тем (ЗП­ПП), все ча­ще встре­ча­ют­ся у де­тей и под­рост­ков. И за­час­тую про­хо­дит не­ма­ло вре­ме­ни, преж­де чем их ди­аг­нос­ти­ру­ют. Не­ред­ко за­бо­ле­ва­ние за­тем пов­то­ря­ет­ся. У 25% де­ву­шек хлами­ди­оз пов­тор­но ди­аг­нос­ти­ру­ют че­рез 3,6 ме­ся­ца пос­ле пер­во­го слу­чая, го­но­рею — че­рез шесть ме­ся­цев, три­хо­мо­ни­аз — че­рез 4,8 ме­ся­ца.

Ис­сле­до­ва­те­ли утверж­да­ют, что за­час­тую про­хо­дит мно­го вре­ме­ни, преж­де чем жи­ву­щая по­ло­вой жизнью де­вуш­ка впер­вые про­ве­рит­ся на ЗП­ПП. В сред­нем это про­ис­хо­дит при­мер­но в 15 лет, хо­тя у не­ко­то­рых пер­вый сек­су­аль­ный опыт слу­ча­ет­ся намного раньше, к большому сожалению.

По­доб­ные ин­фек­ции у де­тей пред­став­ля­ют осо­бую слож­ность: ро­ди­те­лям под­рост­ков и са­мим де­тям не при­хо­дит в го­ло­ву мысль о воз­мож­нос­ти ве­не­ри­чес­ко­го за­бо­ле­ва­ния и о не­об­хо­ди­мос­ти прой­ти тест. Вра­чи же за­яв­ля­ют, что для предот­вра­ще­ния ос­лож­не­ний ЗП­ПП не­об­хо­ди­мо своев­ре­мен­но ди­аг­нос­ти­ро­вать за­бо­ле­ва­ние. При этом нуж­но учи­ты­вать ран­нее на­ча­ло по­ло­вой жиз­ни у го­род­ских де­во­чек.

На­чав по­ло­вую жизнь, де­вуш­ка долж­на пом­нить о том, что уже че­рез год сле­ду­ет сде­лать ана­лиз на ЗП­ПП, осо­бен­но важ­но ис­клю­чить хлами­ди­оз. А в слу­чае по­ло­жи­тель­но­го ре­зуль­та­та те­с­та пов­тор­ный не­об­хо­ди­мо де­лать каж­дые три-че­ты­ре ме­ся­ца.

Не­вы­ле­чен­ные или не­до­ле­чен­ные ве­не­ри­чес­кие бо­лез­ни гро­зят вос­па­ле­ни­я­ми ор­га­нов та­за, на­ру­ше­ни­ем бе­ре­мен­нос­ти или бес­пло­ди­ем.

Ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ния опуб­ли­ко­ва­ны в жур­на­ле Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine.

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