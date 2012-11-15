Мигрень изменяет человеческий мозг

Американские ученые из Массачусетской больницы провели исследование и пришли к выводу, что мозг людей, страдающих от мигреней, отличается от мозга здорового человека.

Исследователи под руководством Нушин Хаджихани сравнили результаты сканирования мозга здоровых людей и тех, которые страдали мигренями. У всех пациентов с мигренями приступы головной боли возникали как минимум 4 раза в месяц в течение 20 лет.

Оказалось, что у людей, страдающих мигренями, соматосенсорная кора - область мозга, отвечающая за ощущение боли, температурную и тактильную чувствительность - была на 21% толще, чем у здоровых людей.

Ученые полагают, что такое изменение структуры мозга объясняется тем, что долговременная часто повторяющаяся гиперстимуляция чувствительных областей коры может со временем приводить к ее утолщению. Существует и другая теория, согласно которой утолщенная соматосенсорная кора может быть свидетельством того, что человек предрасположен к мигреням.

"Это может служить объяснением того, что у людей с мигренями часто имеются и другие расстройства, связанные с ощущением боли, в частности боль в спине, боль в челюстях, а также проблемы с чувствительностью", - предположила Хаджихани.

Следует отметить, что толщина коры мозга может меняться и при некоторых других патологиях. В частности, уменьшение толщины коры характерно для людей, страдающих рассеянным склерозом, болезнью Альцгеймера и аутизмом.