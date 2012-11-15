Рецепты осенних масок для лица

Осень дарит нам полезны овощи, которыми грех не воспользоваться для своей красоты, - говорит столичный частный косметолог Анастасия Андросюк, - полезные продукты осени для здоровой кожи лица - тыква, картофель, томаты и даже кабачки.

Маска из мякоти спелой тыквы полезна для зрелой кожи лица. Тыкву чистят от кожуры, натирают на терке. 3 столовые ложки натертой мякоти смешивают с 2 столовыми ложками крахмала, чтобы получилась однородная масса. Маску наносят на лицо, через 2 - минут смывают подкисленной водой.

Чтобы снять с лица следы усталости и разгладить морщины, приготовьте маску из картофеля. Для этого очистите и сварите одну картофелину, раздавите ее до состояния пюре. Добавьте к нему 2 чайные ложки горячего молока. Нанесите маску теплой, но не совсем горячей. Смойте через 10 минут сначала горячей, а потом холодной водой. Можно в пюре добавить также сок половины лимона. Полученной массой укройте лицо и шею, сверху положите марлю на полчаса.

Маска из свежих кабачков тонизирует, смягчает сухую кожу. В ней много каротина, железа и витамина В. Нарезанные тонкими ломтиками кабачки кладут на 20 минут на лицо. После этого полезно умыться не водой, а молоком. Для жирной и комбинированной кожи идеально подойдет маска из кабачка и запаренного геркулеса, смешанных в соотношении 1:2. Такая смесь убирает жирный блеск и освежает цвет лица.

Чтобы сузить расширенные поры лица, используют томаты. К очищенному и размятому помидору добавляют две чайные ложки пшеничных отрубей, перемешивают. Полученную массу наносят на лицо и шею, держат 20-30 минут. После этого хорошо нанести питательный крем с витаминами. А жирную кожу хорошо смазывать ватными тампонами, смоченными в соке помидоров.

Осенью почти у каждой хозяйки на кухне остается несколько яблок. Их тоже используют для масок, ведь в яблоках содержится около 30 микроэлементов. Маски из этих фруктов помогают укрепить чувствительную кожу, которая склонна к покраснению. Натертое яблоко смешивают с желтком, держат на лице 20 минут.

gazeta.ua