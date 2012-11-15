Детский почерк отражает настроение

Сын хо­дит в пер­вый класс. Он уже на­учил­ся пи­сать пе­чат­ны­ми бук­ва­ми.

В про­пи­сях все в по­ряд­ке, а вот в обыч­ной тет­ра­ди он вдруг стал пи­сать очень мел­ко, и ни­ка­кие клет­ки-ли­не­еч­ки не по­мо­га­ют. С чем это мо­жет быть свя­за­но?

В та­кой си­ту­а­ции нуж­но ви­деть не толь­ко тет­радь ре­бен­ка, но и обя­за­тель­но по­об­щать­ся с са­мим ма­лы­шом.

Луч­ше все­го бу­дет об­ра­тить­ся с про­бле­мой к школь­но­му пси­хо­ло­гу.

При­чин у та­ко­го яв­ле­ния как умень­ше­ние по­чер­ка мо­жет быть не­сколь­ко. На­при­мер, маль­чик бо­ит­ся учи­тель­ни­цы, ко­то­рая впол­не мо­жет быть слиш­ком стро­гой и власт­ной.

По­го­во­ри­те с сы­ном и вы­яс­ни­те, как он от­но­сит­ся к учи­тель­ни­це, нра­вит­ся ли ему хо­дить в шко­лу. Иног­да так про­яв­ля­ет­ся чувст­во тре­во­ги, ко­то­рое воз­ни­ка­ет у ре­бен­ка. На­при­мер, его оби­жа­ют не­ко­то­рые де­ти-од­нок­лас­сни­ки.

Есть во­об­ще та­кая за­ко­но­мер­ность – чем круп­нее бук­вы, тем вы­ше са­мо­оцен­ка че­ло­ве­ка, чем мень­ше бук­вы – тем ни­же са­мо­оцен­ка. В лю­бом слу­чае, та­кое умень­ше­ние по­чер­ка го­во­рит о том, что у ре­бен­ка есть ка­кая-то про­бле­ма, ко­то­рая тре­бу­ет ре­ше­ния, и хо­ро­шо, что вы об­ра­ти­ли на это вни­ма­ние.

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