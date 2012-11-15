Детский почерк отражает настроение
Мальчик боится учительницы...
Сын ходит в первый класс. Он уже научился писать печатными буквами.
В прописях все в порядке, а вот в обычной тетради он вдруг стал писать очень мелко, и никакие клетки-линеечки не помогают. С чем это может быть связано?
В такой ситуации нужно видеть не только тетрадь ребенка, но и обязательно пообщаться с самим малышом.
Лучше всего будет обратиться с проблемой к школьному психологу.
Причин у такого явления как уменьшение почерка может быть несколько. Например, мальчик боится учительницы, которая вполне может быть слишком строгой и властной.
Поговорите с сыном и выясните, как он относится к учительнице, нравится ли ему ходить в школу. Иногда так проявляется чувство тревоги, которое возникает у ребенка. Например, его обижают некоторые дети-одноклассники.
Есть вообще такая закономерность – чем крупнее буквы, тем выше самооценка человека, чем меньше буквы – тем ниже самооценка. В любом случае, такое уменьшение почерка говорит о том, что у ребенка есть какая-то проблема, которая требует решения, и хорошо, что вы обратили на это внимание.