Как прожить долго

Ученые и врачи советуют придерживаться простых правил, чтобы прожить долго.

1. Следите за питанием. Употребляйте в пищу только свежие продукты. Делайте меню максимально разнообразным. Это даст возможность клеткам восстанавливаться и обновляться. А это, в свою очередь, делает организм менее восприимчивым к заболеваниям.

2. Но не переедайте! Фраза «едите на 40% меньше – живете в 1,5 раза дольше» – верна.

3. Составляйте меню в соответствии с возрастом. Так в возрасте 30 лет женщинам и мужчинам следует регулярно употреблять печень и орехи. Это способствует омоложению кожи. После 50-ти в меню должны преобладать продукты, содержащие кальций и магний, (рыба и морепродукты), так как это укрепляет сердечную мышцу и сосуды.

4. Умеренные физические нагрузки. Главное правило – ежедневная ходьба не менее трех километров (в любом возрасте). Недостаток движения приводит к полному сбою работы организма.

5. Семья и брак несомненно продлевают жизнь. Конечно, если отношения основаны на люби и доверии.

6. Активная жизненная позиция. Человек, который стремится к цели и добивается ее, меньше склонен к хандре и апатии. Любимая интересная работа – тоже способ продлить жизнь.

7. Нагружайте мозг. Как только вы начинаете меньше использовать мозг, он «стареет» и приводит к старению всего организма. Учите языки, читайте хорошую литературу – заставляйте мозг работать.

8. Спите в прохладном помещении. Идеальная температура спальни 17-18 С.

9. Уважительно и с любовью относитесь к себе. Балуйте себя, поощряйте. Относитесь к себе критично, но без самоедства.

10. Не копите в себе негативных эмоций. Позволяйте выплескиваться гневу и раздражению (можно это делать наедине с собой). Хочется поплакать – плачьте! Эмоциональные люди живут дольше.

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