Занятия на тренажерах снижают аппетит
Секреты похудения
Принято считать, что физические упражнения вызывают чувство голода и, как следствие, стимулируют аппетит, но исследование показывает обратное. Эксперты выяснили, что всего лишь 30 минут проведенных в тренажерном зале снижают аппетит.
Результаты исследования показывают, что в утреннее время чувство голода значительно снижается, если до этого человек на протяжении 45 минут занимался на беговой дорожке. По словам директора лаборатории энергетического обмена в Университете Массачусетса Амхерст Барри Брауна, занятия спортом могут оказать существенное влияние на снижение чувства голода.
Такая закономерность отмечалась и раньше. Поэтому специалисты задумались над тем, почему занятия спортом, несмотря на подавление аппетита, часто не способствуют избавлению от избыточного веса.
Огромное количество исследований показывает практическое несоответствие аппетита с фактическим количеством принятой пищи. Это означает, что отсутствие аппетита свидетельствует о сокращение употребляемой пищи.
Поэтому исследователи подчеркивают, что даже в случае занятий спортом с целью избавления от лишних килограммов, необходимо ограничить употребление еды и вести личный дневник приемов пищи.