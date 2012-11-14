Занятия на тренажерах снижают аппетит

Принято считать, что физические упражнения вызывают чувство голода и, как следствие, стимулируют аппетит, но исследование показывает обратное. Эксперты выяснили, что всего лишь 30 минут проведенных в тренажерном зале снижают аппетит.

Результаты исследования показывают, что в утреннее время чувство голода значительно снижается, если до этого человек на протяжении 45 минут занимался на беговой дорожке. По словам директора лаборатории энергетического обмена в Университете Массачусетса Амхерст Барри Брауна, занятия спортом могут оказать существенное влияние на снижение чувства голода.

Такая закономерность отмечалась и раньше. Поэтому специалисты задумались над тем, почему занятия спортом, несмотря на подавление аппетита, часто не способствуют избавлению от избыточного веса.

Огромное количество исследований показывает практическое несоответствие аппетита с фактическим количеством принятой пищи. Это означает, что отсутствие аппетита свидетельствует о сокращение употребляемой пищи.

Поэтому исследователи подчеркивают, что даже в случае занятий спортом с целью избавления от лишних килограммов, необходимо ограничить употребление еды и вести личный дневник приемов пищи.

newsland.ru